Un conductor de Uber que llevaba a aficionados de la selección de fútbol de Argentina a un partido del Mundial figuró entre las cuatro personas heridas en una serie de tiroteos en Kansas City, Missouri, que también dejó un hombre muerto, informó la policía.

Un sospechoso de 22 años, descrito como armado y peligroso, seguía prófugo el jueves.

Los cinco tiroteos ocurrieron el martes entre las 6 de la tarde y las 6:30 de la tarde, en un tramo de 8 kilómetros (5 millas) de Kansas City, cuatro de ellos en las interestatales 70 y 670, a su paso por el centro. Todos los tiroteos se registraron al menos a unos 6 kilómetros (4 millas) del Arrowhead Stadium, donde Argentina ganó su primer partido contra Argelia.

Dos aficionados estadounidenses del equipo de Argentina, que llegaban para el partido del martes, contaron al medio argentino La Nación que alguien en un automóvil se emparejó con el Uber en el que viajaban y disparó dos veces, hiriendo al conductor en la pierna. Señalaron que al principio pensaron que el sonido era una llanta reventándose, hasta que vieron que el conductor había resultado herido.

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At least 4-5 people were shot after a gunman went on a shooting spree on highways/roadways in Kansas City, Missouri. The suspect remains barricaded inside a home in Independence.



(Video: FOX 4 KC) pic.twitter.com/XtbaN5b2ps — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 17, 2026

Indicaron que tuvieron que ir a la comisaría para rendir declaración sobre lo ocurrido. Luego, agentes los llevaron al estadio en patrullas, añadieron. Las lesiones del conductor no ponían en riesgo su vida, manifestó el capitán de policía Jacob Becchina.

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Ese tiroteo y otros dos en las interestatales ocurrieron mientras los autos viajaban hacia el este; uno de ellos provenía del vecino Kansas, indicó la policía. Los demás ocurrieron más al este, sobre Truman Road, una arteria principal que atraviesa la ciudad.

La policía informó que tres adultos y un menor —un adolescente— resultaron heridos, y todos fueron hospitalizados, aunque solo un adulto presentaba lesiones que ponían en riesgo su vida, precisó Becchina.

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Los agentes respondieron cerca de las 6:30 de la tarde a un reporte de un vehículo que se estrelló contra un poste a lo largo de Truman Road, al este de los otros tiroteos. El conductor fue trasladado a un hospital, y el personal allí descubrió lo que parecía ser una herida de bala mientras lo atendían. Murió a causa de sus lesiones.

“Todas las víctimas indicaron que iban conduciendo por la autopista o la vía cuando se efectuó uno o más disparos contra sus vehículos”, añadió Becchina en un correo electrónico.

Becchina señaló que los detectives creen que los tiroteos no mortales ocurrieron “en rápida sucesión”, de oeste a este, vinculados por el mismo sospechoso.

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Más tarde, la policía rastreó al sospechoso hasta una vivienda en el suburbio de Independence, a unas 2 millas más al este de donde se encontró a la víctima del tiroteo mortal, y se produjo un enfrentamiento. Pero cuando la policía entró en la casa alrededor de las 8 de la mañana del miércoles, el sospechoso no estaba allí.

Autoridades al otro lado de la frontera estatal, en Kansas City, también tienen una orden de arresto contra el sospechoso por un incidente del 11 de junio relacionado con una descarga ilegal de un arma de fuego, informó Nancy Chartrand, portavoz de su departamento de policía.