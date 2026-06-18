"Caramelo", uno de los aficionados más emblemáticos de la Selección Mexicana, vivió un momento amargo en pleno Mundial al perder uno de sus elementos más icónicos: su característico sombrero.

El incidente ocurrió durante el partido entre Colombia y Uzbekistán, encuentro que terminó con victoria cafetera (3-1) en su debut. En medio de un Estadio Azteca teñido de amarillo y la euforia desbordada por el triunfo sudamericano, el fan mexicano lanzó su sombrero hacia la cancha tras el silbatazo final.

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La intención era que alguna de las figuras colombianas recogiera el objeto como recuerdo; sin embargo, la escena tomó un giro inesperado cuando personal de seguridad de la FIFA intervino de inmediato. Lejos de cumplir el deseo del aficionado, los elementos localizaron a "Caramelo", lo reprendieron por su acción y le retiraron el sombrero.

En imágenes difundidas por Televisa, se observa el momento en que uno de los encargados de seguridad encara al aficionado, le quita el sombrero y le deja claro que no le será devuelto.

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El video, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, también generó múltiples muestras de apoyo hacia el personal de seguridad y los voluntarios. Muchos usuarios señalaron que, en un evento de esta magnitud, es fundamental que todos los aficionados mantengan una conducta adecuada y respeten las reglas establecidas para garantizar el orden y la seguridad.