Después de pasar la noche en vela para persuadir a los escépticos, los republicanos de la Cámara de Representantes estaban listos para votar a primera hora del jueves el proyecto de ley de recortes fiscales y de gastos por valor de 4.5 billones de dólares del presidente Donald Trump.

Pero cuando los debates finales comenzaron en las horas previas al amanecer, el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, tomó la palabra y la ha mantenido durante más de ocho horas, frenando la legislación y hablando en contra del proyecto de ley y de la deferencia del Partido Republicano hacia Trump.

Jeffries dijo que a pesar de la retórica del presidente Trump sobre ayudar a los estadounidenses en su vida cotidiana, “ni una sola cosa en el One Big Ugly Bill de Donald Trump hará significativamente la vida más asequible para los estadounidenses de todos los días”. Se burló así del nombre puesto por Trump a su plan fiscal: “El Gran y Hermoso”.

"¡Demonios, No!"

“Fuimos un ¡Demonios, No! la semana pasada, un ¡Demonios, No!” esta semana, un “¡Demonios, No! ayer, un ¡Demonios, No! hoy, y seguiremos siendo un ¡Demonios, No!” en este esfuerzo por perjudicar al pueblo estadounidense”, aseguró.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries. Foto: EFE

A medida que subía el volumen, los compañeros demócratas de Jeffries se unieron a su estribillo de “¡Demonios, no!” Y luego se rieron de su conclusión: “Lo sé, para que conste, mamá, “demonios” está en la Biblia”.

Además de los demócratas que apoyan a Jeffries, la cámara, en particular el lado republicano, ha estado casi vacía. Así, mientras Jeffries interpela a determinados republicanos por su apoyo al proyecto de ley, su principal audiencia es la gente que lo ve desde casa.

Republicanos “entusiasmados” por votar plan fiscal de Trump

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que los republicanos de la Cámara están “entusiasmados” por aprobar el proyecto tan pronto como Jeffries termine su largo discurso en el pleno, lanzando una pulla al principal demócrata.

“Estamos entusiasmados por conseguirlo. Si Hakeem dejara de hablar, haríamos el trabajo por el pueblo estadounidense. Se tarda mucho más en construir una mentira que en decir la verdad, así que está contando un cuento muy largo, pero estamos entusiasmados. El pueblo sentirá el efecto de este proyecto de ley”, dijo.

"Cuanto antes nos pongamos a ello, antes dejarán de hablar los demócratas, conseguiremos este proyecto de ley para el pueblo y estamos realmente entusiasmados con él. Estoy listo para rodar", continuó, antes de reiterar que contará con los votos del Partido Republicano necesarios para sacar adelante el plan fiscal.

