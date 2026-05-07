San José.— El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, un economista de derecha que cierra su mandato de cuatro años con altos niveles de popularidad, continuará en el próximo gobierno como un poderoso ministro en las estratégicas carteras de la Presidencia y de Hacienda, en un país que no permite la reelección presidencial inmediata.

La presidenta electa, Laura Fernández, quien asumirá el poder este viernes tras ganar las elecciones del 1 de febrero pasado en primera ronda, nombró a Chaves como su ministro de la Presidencia y de Hacienda, así como coordinador económico del Gabinete, algo inédito en la historia de este país centroamericano reconocido internacionalmente por su democracia y paz.

El ministro de la Presidencia es el encargado de conducir las relaciones con los demás poderes de la República, instituciones públicas y otros sectores de la sociedad, además de tener la responsabilidad de impulsar los proyectos de ley prioritarios del gobierno. Como ministro de Hacienda, Chaves ya ejerció por seis meses en 2020 en el gobierno de Carlos Alvarado, puesto del que renunció por diferencias con el entonces mandatario. Después de allí lanzó su candidatura presidencial.

La oposición ha reaccionado con sorpresa por el nombramiento de Chaves, principalmente en el Ministerio de la Presidencia, pues durante su gestión presidencial mantuvo tensas relaciones con los partidos políticos opositores, con el Poder Judicial, la Contraloría General de la República y hasta con el Tribunal Supremo de Elecciones que lo denunció por interferir en la campaña electoral de 2026.

“Espero que pueda lograr lo que no logró como presidente: un diálogo respetuoso con la Asamblea Legislativa y resultados”, afirmó en declaraciones a los medios la exprimera dama (2018-2022) y diputada para el periodo 2026-2030 del opositor Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles.

La diputada del opositor Partido Unidad Social Cristiana Abril Gordienko se mostró sorprendida por las dos carteras “tan sensibles y estratégicas” que dirigirá Chaves, y afirmó que espera que las decisiones del gobierno las tome Laura Fernández.