Más Información

FGR reactiva caso por homicidio de Héctor Melesio Cuén; indaga intromisión del crimen en elección de Rocha Moya

FGR reactiva caso por homicidio de Héctor Melesio Cuén; indaga intromisión del crimen en elección de Rocha Moya

Harfuch: "El Titán", detenido en Nuevo León, está ligado al contrabando de combustibles desde EU; acusa esquema de empresas fachada

Harfuch: "El Titán", detenido en Nuevo León, está ligado al contrabando de combustibles desde EU; acusa esquema de empresas fachada

Exige Hegseth a México hacer más contra las drogas "para que nosotros no tengamos que hacerlo"; reconoce "colaboración sin precedentes"

Exige Hegseth a México hacer más contra las drogas "para que nosotros no tengamos que hacerlo"; reconoce "colaboración sin precedentes"

Caso huachicol fiscal: FGR alista solicitud de extradición de contralmirante Fernando Farías; Argentina rechazó deportarlo

Caso huachicol fiscal: FGR alista solicitud de extradición de contralmirante Fernando Farías; Argentina rechazó deportarlo

Morena va por desafuero de Maru Campos; acusa "atropello a la soberanía nacional" por caso de agentes de la CIA en Chihuahua

Morena va por desafuero de Maru Campos; acusa "atropello a la soberanía nacional" por caso de agentes de la CIA en Chihuahua

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR de "Ubica tu Casilla"; pide evitar confusión rumbo a elecciones

INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR de "Ubica tu Casilla"; pide evitar confusión rumbo a elecciones

Acusan que agresión a candidata Coahuila fue por tensión interna de Morena; autoridades investigan para deslindar responsabilidades

Acusan que agresión a candidata Coahuila fue por tensión interna de Morena; autoridades investigan para deslindar responsabilidades

Derrame de petróleo, T-MEC y Teotihuacán marcan agenda

Derrame de petróleo, T-MEC y Teotihuacán marcan agenda

Sheinbaum afirma que fue “opinión” de senadores entregar propaganda a favor de candidatos en Colombia; no hay que exagerar todo, dice

Sheinbaum afirma que fue “opinión” de senadores entregar propaganda a favor de candidatos en Colombia; no hay que exagerar todo, dice

"Nos han destinado a la muerte": poblador de Chilapa denuncia violencia y ausencia de seguridad; refugiados en la localidad de Alcozacán huyen al monte

"Nos han destinado a la muerte": poblador de Chilapa denuncia violencia y ausencia de seguridad; refugiados en la localidad de Alcozacán huyen al monte

Bloqueo en acceso al AIFA suma 30 horas; estas son las rutas alternas para llegar al aeropuerto

Bloqueo en acceso al AIFA suma 30 horas; estas son las rutas alternas para llegar al aeropuerto

La "Cúpula Dorada", el escudo antimisiles del presidente de Estados Unidos , podría costar hasta 1.2 billones de dólares en 20 años, estimó el Comité de Presupuesto del Congreso, un organismo independiente, el martes.

"Un sistema nacional de defensa antimisiles con capacidades en términos generales coherentes con las descritas en la orden ejecutiva (de ) costaría alrededor de 1.2 billones de dólares para desarrollarse, desplegarse y operar durante 20 años", señaló el CBO en un informe.

Trump anunció en 2025 su intención de desarrollar este escudo antimisiles basándose en el modelo de la "Cúpula de Hierro" israelí y de ponerlo en servicio antes del final de su mandato en 2029.

Lee también:

El mandatario había estimado por entonces el costo en "unos 175 mil millones de dólares".

Algunos expertos ya habían señalado en ese momento que se trataba de un proyecto irrealista y redundante, teniendo en cuenta los sistemas de defensa antimisiles que dispone actualmente Estados Unidos.

Según el CBO, el componente espacial del sistema representaría cerca del 60% del costo total.

Al igual que la Iniciativa de Defensa Estratégica (IDE) o "Guerra de las Galaxias", lanzada por Ronald Reagan en la década de 1980, este programa aspira a situar en el espacio satélites capaces de interceptar misiles.

Lee también

El objetivo es destruir rápidamente cualquier misil balístico intercontinental que se dirija hacia territorio estadounidense.

China y Rusia habían declarado el año pasado su firme oposición a este proyecto de Donald Trump.

La IDE no llegó a concretarse como planeaba el gobierno Reagan, pero a finales de los años 1980 aceleró la crisis armamentística soviética y el desplome del régimen comunista, según expertos.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

visa americana. iStock/AaronAmat

Visa Einstein: el permiso ‘secreto’ para vivir en Estados Unidos que casi nadie aprovecha

México. iStock / Marcos Elihu Castillo Ramirez

Países que no necesitan visa para entrar a México: lista oficial y qué debes saber

Cocineros en España. Foto: Gemini

Buscan personas cocineras mexicanas para trabajar resort de España: Salario y requisitos

USCIS. Foto: Gemini

USCIS endurece reglas y ahora este error podría arruinar tu trámite migratorio en 2026

Valle de los Elefantes. Foto: Cortesía Visit San Diego

Así es el Valle de los Elefantes que cautiva a visitantes en San Diego Zoo Safari Park