Van contra Roberto Blanco Cantú y tres socios más; "El señor de los buques" está implicado en el caso de huachicol fiscal

Impuestos a refrescos y cigarros buscan incentivar hábitos más saludables: Hacienda; financiarán costos asociados a enfermedades crónicas

Senado nombra a 18 integrantes del Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas; estos son los seleccionados

Audiencia de Joaquín Guzmán López se aplaza de nuevo en EU; ahora será el 13 de noviembre

Tras la detención de la viuda e hija de "El Ojos", ¿quiénes son los más buscados en CDMX? La FGJ ofrece recompensa

México es el país más afectado por montadeudas; crecen ataques de malware y phishing, reportan especialistas

Estas secadoras de ropa tiene fallas que pueden provocar un incendio, según Profeco; campaña de revisión tiene vigencia indefinida

Morena crea nueva vicecoordinación en San Lázaro; se la dan a Dolores Padierna

Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada

Sindicatos cierran museos y recintos del INBAL

Mujer de 17 años da a luz en Cuajimalpa; policías y paramédicos atienden parto en domicilio

“Los policías entregaron a mi hijo”: María Yolanda lleva 15 años buscando a Guillermo, desaparecido en San Luis Potosí

El presidente de la Corte Suprema John Roberts mantuvo temporalmente el martes la decisión de la de congelar cerca de cinco mil millones de dólares en ayuda exterior.

Roberts actuó sobre la apelación de emergencia que la administración planteó ante la , en un caso que involucra miles de millones de dólares en ayuda aprobada por el Congreso. El presidente anunció el mes pasado que no gastaría el dinero, invocando una autoridad disputada que fue utilizada por última vez por un presidente hace aproximadamente 50 años.

La orden del alto tribunal es temporal, aunque sugiere que los jueces anularán el fallo de un tribunal inferior de que retener los fondos probablemente era ilegal. El juez de distrito Amir Ali dictaminó la semana pasada que el Congreso tendría que aprobar la decisión de retener los fondos.

