El presidente de la Corte Suprema John Roberts mantuvo temporalmente el martes la decisión de la administración Trump de congelar cerca de cinco mil millones de dólares en ayuda exterior.
Roberts actuó sobre la apelación de emergencia que la administración planteó ante la Corte Suprema, en un caso que involucra miles de millones de dólares en ayuda aprobada por el Congreso. El presidente Donald Trump anunció el mes pasado que no gastaría el dinero, invocando una autoridad disputada que fue utilizada por última vez por un presidente hace aproximadamente 50 años.
La orden del alto tribunal es temporal, aunque sugiere que los jueces anularán el fallo de un tribunal inferior de que retener los fondos probablemente era ilegal. El juez de distrito Amir Ali dictaminó la semana pasada que el Congreso tendría que aprobar la decisión de retener los fondos.
