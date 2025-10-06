Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes una apelación de Ghislaine Maxwell, condenada como cómplice del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El máximo tribunal no dio explicaciones de su decisión sobre el recurso de Maxwell que pedía la anulación del proceso que terminó en 2022 con su condena a 20 años de prisión.

Epstein fue hallado muerto en su celda en 2019 cuando esperaba su juicio por presunta trata de menores con fines de explotación sexual.

La defensa de Maxwell había presentado en abril una petición al Supremo para exigir que se respete un acuerdo que hizo Epstein en 2007 en el Distrito del Sur de Florida en el que el gobierno de "Estados Unidos acuerda que no instituirá ningún cargo criminal en contra de cualquier posible cómplice" del magnate.

Por su parte, la administración de Donald Trump había instado al Supremo a rechazar la revisión del caso.

El procurador general de Estados Unidos, John Sauer, afirmó en una carta que el planteamiento de la expareja de Epstein es "incorrecto", y afirmó que ella "no demuestra que tendría éxito en ningún tribunal de apelación".

En 2021, Maxwell fue declarada culpable de cinco cargos, incluido tráfico sexual de menores, unos dos años después de que su antiguo socio y amante, Epstein, se suicidara mientras esperaba su propio juicio por esos delitos.

Ghislaine Maxwell sigue cumpliendo su sentencia de 20 años de prisión.

