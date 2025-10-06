Más Información

Birmex da contrato a empresa cuestionada

Birmex da contrato a empresa cuestionada

De 1 a 6 mil; así han crecido los casos de gusano barrenador en la frontera sur de México

De 1 a 6 mil; así han crecido los casos de gusano barrenador en la frontera sur de México

"Quien robe y traicione al pueblo, enfrentará la justicia", advierte Sheinbaum a un año de su gobierno; "no les voy a fallar", afirma

"Quien robe y traicione al pueblo, enfrentará la justicia", advierte Sheinbaum a un año de su gobierno; "no les voy a fallar", afirma

¿Quién fue el ganador de "La casa de los famosos México"?; lo mejor de la gran final

¿Quién fue el ganador de "La casa de los famosos México"?; lo mejor de la gran final

Investigadores Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganan el Premio Nobel de Medicina 2025

Investigadores Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganan el Premio Nobel de Medicina 2025

Desalojan a estudiantes de la FCPyS de la UNAM por presunta amenaza de bomba; activan protocolos de seguridad

Desalojan a estudiantes de la FCPyS de la UNAM por presunta amenaza de bomba; activan protocolos de seguridad

Cae "Don José"; líder criminal detenido en Durango pertenece a “Cabrera Sarabia” de la facción “Los Mayos”

Cae "Don José"; líder criminal detenido en Durango pertenece a “Cabrera Sarabia” de la facción “Los Mayos”

Sheinbaum defiende legado de AMLO y de la 4T; "Nosotros solo hacemos reverencia al pueblo de México", afirma

Sheinbaum defiende legado de AMLO y de la 4T; "Nosotros solo hacemos reverencia al pueblo de México", afirma

Primer año de Sheinbaum concluye con porras y un Zócalo atiborrado; "mi compromiso es con el pueblo", resalta

Primer año de Sheinbaum concluye con porras y un Zócalo atiborrado; "mi compromiso es con el pueblo", resalta

"Mi aspiración sigue intacta"; Saúl Monreal no descarta posibles candidaturas fuera de Morena ante restricción por nepotismo

"Mi aspiración sigue intacta"; Saúl Monreal no descarta posibles candidaturas fuera de Morena ante restricción por nepotismo

"Priscilla" se intensifica a huracán categoría 1; pronostican fuertes lluvias en 5 estados

"Priscilla" se intensifica a huracán categoría 1; pronostican fuertes lluvias en 5 estados

Vinculan a proceso a cuatro por la muerte de los colombianos DJ B-King y DJ Regio Clown; los ligan a la Unión Tepito

Vinculan a proceso a cuatro por la muerte de los colombianos DJ B-King y DJ Regio Clown; los ligan a la Unión Tepito

Washington. Larechazó este lunes una apelación de Ghislaine Maxwell, condenada como cómplice del fallecido delincuente sexual .

El máximo tribunal no dio explicaciones de su decisión sobre el recurso de Maxwell que pedía la anulación del proceso que terminó en 2022 con su condena a 20 años de prisión.

Epstein fue hallado muerto en su celda en 2019 cuando esperaba su juicio por presunta con fines de.

Lee también

La defensa de Maxwell había presentado en abril una petición al Supremo para exigir que se respete un acuerdo que hizo Epstein en 2007 en el Distrito del Sur de Florida en el que el gobierno de " acuerda que no instituirá ningún cargo criminal en contra de cualquier posible cómplice" del magnate.

Por su parte, la administración de había instado al Supremo a rechazar la revisión del caso.

El procurador general de Estados Unidos, John Sauer, afirmó en una carta que el planteamiento de la expareja de Epstein es "incorrecto", y afirmó que ella "no demuestra que tendría éxito en ningún ".

Lee también

En 2021, Maxwell fue declarada culpable de cinco cargos, incluido, unos dos años después de que su antiguo socio y amante, Epstein, se suicidara mientras esperaba su propio juicio por esos delitos.

Ghislaine Maxwell sigue cumpliendo su sentencia de 20 años de prisión.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Qué palabras NO debes poner en el concepto de pago de transferencias de BBVA. Foto: BBVA / Canva

¿Qué palabras NO debes poner en el concepto de pago de transferencias de BBVA?

Licencia de conducir permanente. Tutorial para tramitarla sin hacer examen: requisitos, precio y citas. Foto: Adobe

Licencia de conducir permanente. Tutorial para tramitarla sin hacer examen: requisitos, precio y citas

Visa americana. iStock/ Drazen Zigic

¿Dónde se tramita más rápido la visa americana de turista por primera vez? (Octubre 2025)

Trabajo en Canadá para ayudantes de cocina. Foto: iStock

¡Hay trabajo en Canadá! Buscan ayudantes de cocina por $30,000 y sólo piden primaria

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo. Foto: Canva

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo