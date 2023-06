La acusación federal de 49 páginas contra el expresidente Donald Trump presenta una impresionante línea de tiempo de los eventos, que detalla las acusaciones de que no sólo manejó mal material confidencial, sino que también tomó medidas para ocultar registros y obstaculizar a los investigadores.

Estos son algunos de los eventos clave que llevaron a los 37 cargos penales contra Trump, según la acusación:

20 de enero de 2021

Cuando Trump sale de la Casa Blanca, dirige el movimiento de docenas de cajas de almacenamiento a Mar-a-Lago, dicen los fiscales. Las cajas, empacadas por Trump y su personal de la Casa Blanca, contienen recortes de periódicos, cartas, fotos y otros recuerdos de su tiempo en el cargo, pero también cientos de documentos clasificados que, como expresidente, no estaba autorizado a tener.

Según la Ley de Registros Presidenciales, los registros presidenciales se consideran propiedad federal, no privada, y deben entregarse a la Administración Nacional de Archivos y Registros. Múltiples leyes federales rigen el manejo de documentos clasificados y confidenciales, incluidos los estatutos que tipifican como delito retirar dicho material y mantenerlo en un lugar no autorizado.

Después del 20 de enero de 2021: algunas cajas traídas de la Casa Blanca se almacenan en un escenario en uno de los salones de baile dorados de Mar-a-Lago. Una foto en la acusación muestra cajas apiladas en un escenario.

15 de marzo de 2021:

Las cajas se trasladan del salón de baile al centro de negocios en Mar-a-Lago.

Abril de 2021:

Algunas cajas se trasladan a un baño y una ducha. Una foto incluida en la acusación los muestra apilados junto a un inodoro, un tocador y un bote de basura.

Lee también Archivos Nacionales de EU le recuerdan a Trump que era su obligación devolver los documentos clasificados

Documentos secretos hasta en la ducha. Foto: AFP

Mayo de 2021:

Trump ordena a los empleados que limpien una sala de almacenamiento en un área altamente accesible en la planta baja de Mar-a-Lago para que pueda usarse para almacenar sus cajas, dice la acusación. Trump también ordena que se lleven algunas cajas a su residencia de verano en Bedminster, Nueva Jersey.

El 6 de mayo de 2021 o alrededor de esa fecha:

Al darse cuenta de que pueden faltar algunos documentos de la presidencia de Trump, los Archivos Nacionales le piden que entregue los registros presidenciales que pudo haber conservado al salir de la Casa Blanca. La agencia hace demandas posteriores y repetidas.

Junio ​​de 2021:

Los Archivos Nacionales advierten a Trump a través de sus representantes que remitirá el asunto al Departamento de Justicia si no cumple.

24 de junio de 2021:

Las cajas se trasladan a la sala de almacenamiento. Ahí se guardan más de 80 cajas.

21 de julio de 2021:

Trump supuestamente muestra un “plan de ataque” militar que, según él, es “altamente confidencial” a un escritor que lo entrevistó en su propiedad de Bedminster. Trump comenta: “Como presidente, podría haberlo desclasificado. ... Ahora no puedo, ya sabes, pero esto sigue siendo un secreto”, según la acusación, que cita una grabación de la entrevista.

Agosto o septiembre de 2021:

Trump supuestamente muestra un mapa clasificado relacionado con una operación militar en el extranjero a un representante de su comité de acción política en su campo de golf de Bedminster, dice la acusación. Trump le dice a la persona que no debería mostrarle a nadie el mapa y que la persona no debería acercarse demasiado.

Noviembre de 2021:

Trump ordena a su asistente Walt Nauta y a otro empleado que comiencen a mover cajas de una sala de almacenamiento a su residencia para que él las revise. Nauta está acusado en la acusación formal como cómplice de Trump.

7 de diciembre de 2021:

Nauta descubre que varias de las cajas de Trump se han caído, derramando papeles en el piso de la sala de almacenamiento, dice la acusación. Entre ellos se encuentra un documento con una marca de inteligencia "SECRETO". Según la acusación, Nauta le envía un mensaje de texto a otro empleado de Trump: "Abrí la puerta y encontré esto", a lo que el otro empleado responde: "Oh, no, oh, no".

Lee también Trump alega que "no hay crimen" y que estaba autorizado a llevarse documentos

Finales de diciembre de 2021:

Los Archivos Nacionales continúan exigiendo que Trump entregue los registros faltantes de su presidencia. A fines de diciembre de 2021, un representante de Trump le dice a la agencia que se encontraron 12 cajas de registros y que están listas para ser recuperadas.

17 de enero de 2022:

Trump entrega 15 cajas a los Archivos Nacionales. Según la acusación, Nauta y otro empleado de Trump los cargan en el automóvil de Nauta y los llevan a un camión comercial para entregarlos a la agencia.

Se encuentra que las cajas contienen 197 documentos con marcas clasificadas, incluidos 69 marcados como confidenciales, 98 secretos y 30 de alto secreto. Algunos documentos tienen marcas que sugieren que incluyen información de fuentes humanas altamente confidenciales o la recopilación de "señales" electrónicas autorizadas por un tribunal en virtud de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera.

9 de febrero de 2022:

Los Archivos Nacionales remiten el asunto al Departamento de Justicia después de que una revisión preliminar determina que las cajas contienen numerosos documentos clasificados. El agente especial a cargo de la Oficina del Inspector General de la agencia escribe: “La mayor preocupación fue que los registros altamente clasificados se desdoblaron, se mezclaron con otros registros” y se identificaron incorrectamente.

10 de febrero de 2022:

El PAC Save America de Trump publica un comunicado en el que insiste en que la devolución de los documentos había sido "rutinaria" y "no era gran cosa". Trump insiste en que “los documentos se entregaron fácilmente y sin conflictos y de manera muy amistosa”, y agrega: “Fue un gran honor trabajar con” los Archivos Nacionales “para ayudar a preservar formalmente el legado de Trump”.

18 de febrero de 2022:

En una carta a un comité de supervisión del Congreso, los Archivos Nacionales revelan que las cajas contenían información clasificada y confirman la referencia del Departamento de Justicia. El PAC Save America de Trump publica otra declaración en la que insiste: “Los Archivos Nacionales no 'encontraron' nada”, pero “se les entregaron, previa solicitud, los registros presidenciales en un proceso ordinario y de rutina para garantizar la preservación de mi legado y de acuerdo con la Declaración Presidencial”. Ley de Registros”.

30 de marzo de 2022:

El FBI abre su investigación.

12 de abril de 2022:

Los Archivos Nacionales informan a Trump que, a pedido del Departamento de Justicia, tiene la intención de proporcionar al FBI las 15 cajas que entregó el 17 de enero de 2022. El representante de Trump pide una prórroga hasta el 29 de abril.

26 de abril de 2022:

Comienza la investigación del Gran Jurado.

29 de abril de 2022:

El Departamento de Justicia solicita a los abogados de Trump acceso inmediato a las 15 cajas, citando intereses de seguridad nacional y la necesidad de “una evaluación del daño potencial resultante de la forma aparente en que estos materiales fueron almacenados y transportados”. Los abogados de Trump nuevamente solicitan una extensión, diciendo que necesitan revisar el material para “determinar si algún documento específico está sujeto a privilegio”.

10 de mayo de 2022:

Los Archivos Nacionales informan a los abogados de Trump que proporcionarán al FBI acceso a las cajas tan pronto como el 12 de mayo.

11 de mayo de 2022:

Un gran jurado emite una citación a Trump y su oficina requiriendo que entreguen todos los materiales clasificados en su poder.

23 de mayo de 2022:

Los abogados de Trump le aconsejan que cumpla con la citación, pero Trump se resiste y les dice: “No quiero que nadie mire mis cajas”. Los fiscales, citando notas de uno de los abogados, dicen que Trump se preguntó en voz alta si eludir la citación y le preguntó a su abogado: "¿No sería mejor si les dijéramos que no tenemos nada aquí?" y “¿no es mejor si no hay documentos?”.

26 de mayo de 2022:

Nauta es entrevistado por el FBI y, según los fiscales, miente repetidamente sobre su conocimiento del movimiento de cajas en Mar-a-Lago. Nauta afirma que no estaba al tanto de las cajas que se llevaron a la residencia de Trump para su revisión y dice que no sabía cómo las cajas entregadas a los Archivos Nacionales llegaron a la residencia de Trump.

Nauta también miente cuando se le pregunta si sabía dónde estaban almacenadas las cajas de Trump antes de que fueran a su residencia y si habían estado en un lugar seguro o bajo llave, dicen los fiscales. Su respuesta, según la acusación: “Ojalá, ojalá pudiera decírtelo. No sé. No lo sé, sinceramente, no lo sé”.

Lee también ¡Se llevó secretos nucleares hasta el baño! Las acusaciones federales contra Trump por manejo de datos clasificados

2 de junio de 2022:

Uno de los abogados de Trump regresa a Mar-a-Lago para buscar cajas en la sala de almacenamiento y encuentra 38 documentos clasificados adicionales: cinco documentos marcados como confidenciales, 16 marcados como secretos y 17 marcados como ultrasecretos. Después de la búsqueda, dicen los fiscales, Trump pregunta: “¿Encontraste algo? ... ¿Es mala? ¿Bien?" y hace un gesto de arrancar que el abogado interpreta como que debe sacar cualquier cosa “realmente mala” antes de entregar los papeles.

Antes de la búsqueda, dicen los fiscales, Trump hizo que Nauta trasladara 64 cajas del depósito a su residencia. De esos, 30 fueron trasladados nuevamente al depósito, dejando 34 cajas en la residencia de Trump y fuera de la vista del abogado.

3 de junio de 2022:

Agentes del FBI y un abogado del Departamento de Justicia visitan Mar-a-Lago para recoger los 38 documentos clasificados del abogado de Trump. Están en una sola carpeta de acordeón, doblemente envuelta en cinta. Mientras están ahí, a los investigadores se les permite ir a la sala de almacenamiento, pero se les "prohibe explícitamente" mirar dentro de las cajas, "no dándoles oportunidad" de "confirmar que no quedan documentos con marcas de clasificación", según un expediente judicial.

Trump dice a las investigaciones que es "un libro abierto", según la acusación. Otro abogado de Trump, que actúa como su custodio de los registros, proporciona a los investigadores una certificación jurada que, según los fiscales, afirmó falsamente que habían realizado una "búsqueda diligente" de las cajas que se trasladaron desde la Casa Blanca y que se entregaron "todos y cada uno de los documentos que respondían".

Más temprano ese día, dicen los fiscales, se cargaron algunas cajas en un avión para que Trump pudiera llevarlas a Bedminster durante el verano.

8 de junio de 2022:

El Departamento de Justicia envía una carta al abogado de Trump solicitando que se asegure la sala de almacenamiento y que “todas las cajas que se trasladaron de la Casa Blanca a Mar-a-Lago (junto con cualquier otro artículo en esa sala ) se conserven en dicha sala en su estado actual hasta nuevo aviso.”

Julio de 2022:

Al gran jurado se le muestra un video de vigilancia de las cajas que se mueven en Mar-a-Lago.

5 de agosto de 2022:

El Departamento de Justicia solicita una orden para registrar Mar-a-Lago, citando una "causa probable" de que ahí se almacenaban registros presidenciales adicionales y documentos clasificados. El juez magistrado estadounidense Bruce Reinhart aprueba la solicitud el mismo día.

8 de agosto de 2022:

El FBI busca en Mar-a-Lago, incautando 102 documentos clasificados: 75 en la sala de almacenamiento y 27 en la oficina de Trump, incluidos tres encontrados en los escritorios de la oficina.

El Departamento de Justicia dice en una presentación judicial posterior que los resultados ponen "en serio cuestionamiento" las representaciones anteriores del equipo legal de Trump de que habían realizado una "búsqueda diligente" y que no quedaban documentos clasificados.

12 de agosto de 2022:

Reinhart publica la orden que autoriza la búsqueda de Mar-a-Lago. El documento revela que los agentes federales están investigando posibles violaciones de tres leyes federales, incluida la Ley de Espionaje.

26 de agosto de 2022:

Se hace pública una versión muy redactada de la declaración jurada que establece la justificación del FBI para buscar en Mar-a-Lago.

30 de agosto de 2022:

Después de que los abogados de Trump solicitaran un maestro especial para revisar los documentos en busca de un posible privilegio ejecutivo, el Departamento de Justicia responde con una presentación que revela nuevos detalles sobre la investigación y una foto de los documentos incautados con la marca "MÁXIMO SECRETO// SCI” extendido sobre una alfombra de Mar-a-Lago.

8 de junio de 2023:

Un gran jurado en Miami acusa a Trump y Nauta. Trump anuncia la acusación en su plataforma Truth Social, llamándola “un DÍA OSCURO para los Estados Unidos de América”. En una publicación de video, dice: “Soy inocente y lo demostraremos muy, muy sólidamente y, con suerte, muy rápido”.

9 de junio de 2023:

Se hace publica la acusación. Muestra que Trump está acusado de 37 delitos graves, incluida la conspiración para obstruir la justicia, la ocultación corrupta de un documento o registro y la retención deliberada de información de defensa nacional. Nauta es acusado de seis cargos, incluido el de conspiración para obstruir la justicia.

El abogado especial Jack Smith, quien presentó el caso, hace una breve declaración pública en su oficina en Washington, diciendo: “Nuestras leyes que protegen la información de la defensa nacional son críticas para la seguridad de los Estados Unidos y deben hacerse cumplir. Las violaciones de esas leyes ponen en riesgo a nuestro país”.

13 de junio de 2023:

Está previsto que Trump comparezca ante el tribunal el martes a las 3 p. m. en el juzgado federal de Miami.

Lee también Trump admite que no desclasificó "información secreta" que se llevó a su residencia, reportan medios

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.



para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

mcc