El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido acusado de cargos federales en una investigación sobre su manejo de documentos clasificados.

En una grabación de audio en 2021, el exmandatario dijo que se había llevado información clasificada a su casa en Florida después de salir de la Casa Blanca, informaron medios como ABC News, CNN y The Washington Post.

“Como presidente, podría haberlo desclasificado, pero ahora no puedo”, dice Trump, según la transcripción.

En los últimos días, ha quedado claro que las propias palabras de Trump son algunas de las pruebas más poderosas en su contra, lo que llevó a la presentación de una acusación de siete cargos que lo acusan de retención deliberada de secretos de defensa nacional, conspiración, obstrucción de la justicia y declaraciones falsas, según personas familiarizadas con el caso. Los cargos contra el expresidente aún no se han revelado, pero uno de sus abogados los confirmó anoche a CNN.

La grabación, reportada por primera vez el viernes por la mañana por CNN, se realizó como parte de una entrevista que Trump dio para un libro y fue obtenida por el equipo del fiscal especial, Jack Smith.

Los detalles de la acusación no se han hecho públicos, por lo que se desconoce si alguno de los siete cargos se refiere a la reunión registrada de 2021. Aún así, la cinta es significativa porque muestra que Trump tenía entendido que los registros que tenía con él en Mar-a-Lago después de que dejó la Casa Blanca permanecieron clasificados.

Públicamente, Trump ha afirmado que todos los documentos que trajo consigo a su residencia en Florida están desclasificados, mientras critica la investigación del fiscal especial como una cacería de brujas política que intenta interferir con su campaña.

¿Trump desclasificó cientos de documentos?

La grabación es importante porque socava una afirmación central que Trump ha presentado desde que se abrió la investigación el año pasado: que él de alguna manera, en algún momento, había desclasificado los cientos de documentos clasificados encontrados más tarde en su casa y club privado de Mar-a-Lago.

Según una parte de la transcripción de la llamada obtenida por ABC News, se escucha a Trump reconocer que el documento que dice tener es "altamente confidencial" y "secreto".

"Excepto que es como, altamente confidencial. Secreto. Esta es información secreta. Mire, mire esto. Esto fue hecho por los militares y me lo dieron", según una transcripción del audio obtenida por ABC News.

La transcripción parece sugerir que Trump está mostrando el documento en cuestión a los que están en la sala.

CNN informó la semana pasada que los fiscales habían obtenido la grabación de audio de la reunión de Trump de 2021 en su centro turístico de Bedminster, Nueva Jersey, con dos personas trabajando en la autobiografía del exjefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, así como ayudantes empleados por el exmandatario, incluyendo a la especialista en comunicaciones Margo Martin.

Los fiscales obtuvieron la grabación y se la reprodujeron al menos a un testigo que compareció este año ante un gran jurado en Washington. En la grabación, Trump se queja del general Mark A. Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, indicó el Post.

“Bueno, con Milley, eh, déjame ver eso, te mostraré un ejemplo. Dijo que quería atacar a Irán. ¿No es increíble? Tengo una gran pila de papeles; esto acaba de surgir”, dijo Trump, según la persona familiarizada con la transcripción.

"Miren. Este era él. Me presentaron esto, esto es extraoficial, pero me presentaron esto. Este era él. Este era el Departamento de Defensa y él. … Esto no fue hecho por mí, fue él. Todo tipo de cosas: páginas largas, mira. Espera un minuto, vamos a ver aquí. Acabo de encontrar, ¿no es asombroso? Esto gana totalmente mi caso, ya sabes. Excepto que es como, altamente confidencial. Secreto. Esta es información secreta. Mira, mira esto (...) Esto fue hecho por los militares y me lo dieron a mí”.

La reunión ocurrió poco después de que The New Yorker publicara una historia de Susan Glasser que detalla cómo, en los últimos días de la presidencia de Trump, Milley instruyó al Estado Mayor Conjunto para asegurarse de que Trump no emitiera órdenes ilegales y que fuera informado si había alguna preocupación, reportaron los medios.

En marzo, los fiscales citaron a Trump por el documento al que se hace referencia en la grabación de 2021. Los abogados de Trump proporcionaron algunos documentos relacionados con Irán y Milley en respuesta a la citación, pero no pudieron encontrar el documento en sí, mencionó CNN.

