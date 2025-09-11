Más Información
Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica
Cae operador financiero del CJNG en el AICM; lavaba dinero para "El Mencho" mediante propiedades y negocios
Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas
Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, tiene permiso para transportar gas LP por 30 años: podría revocarse, dice experto
Pese a gusano barrenador, gobierno recortó presupuesto para sanidad e inocuidad, critica Consejo Nacional Agropecuario
Manuel Espino, panista por 33 años, coordinador de giras con Fox... ahora defensor de AMLO y diputado de Morena
“Fue muy duro porque yo también tengo una bebé”; el policía bancario Sergio relata rescate de niña y su abuela tras explosión en Iztapalapa
La Academia Naval de Estados Unidos en Maryland se encuentra cerrada mientras las fuerzas del orden responden a informes de amenazas hechas a la escuela militar, informaron las autoridades.
El portavoz de la base que alberga la academia dijo que la academia militar en Annapolis estaba trabajando con la policía local el jueves para responder a los informes de amenazas.
El teniente Naweed Lemar dijo: “La base está cerrada por precaución”.
