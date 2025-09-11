La Academia Naval de Estados Unidos en Maryland se encuentra cerrada mientras las fuerzas del orden responden a informes de amenazas hechas a la escuela militar, informaron las autoridades.

El portavoz de la base que alberga la academia dijo que la academia militar en Annapolis estaba trabajando con la policía local el jueves para responder a los informes de amenazas.

El teniente Naweed Lemar dijo: “La base está cerrada por precaución”.

