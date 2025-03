Un petrolero y un carguero chocaron el lunes en el mar del Norte, frente a las costas del noreste de Inglaterra, causando al menos 32 heridos, según las autoridades portuarias británicas, que evaluaban un "probable" riesgo de contaminación.

Las imágenes difundidas por los canales de televisión británicos muestran impresionantes columnas de humo y llamas que se elevan desde el lugar de la colisión, sin que apenas se puedan ver las embarcaciones.

Los bomberos fueron enviados al lugar, después de que se diera la alerta a las 09:48 GMT.

La colisión dejó al menos 32 heridos, transportados a tierra, a Grimsby, dijo el lunes a AFP el director del puerto, Martyn Boyers.

Los heridos llegaron a tierra "a bordo de tres barcos" y "las ambulancias están haciendo cola en el muelle" del puerto, precisó, añadiendo que uno de los barcos estaba fondeado en el momento de la colisión.

El petrolero implicado es el "Stena Immaculate" y el carguero el "Solong", según la misma fuente.

El operador estadounidense del petrolero dijo que su tripulación abandonó el buque luego de varias explosiones.

"Cuando estaba anclado frente a la costa del Mar del Norte, cerca de Hull, Reino Unido, el petrolero Stena Immaculate, operado por Crowley, fue embestido por el portacontenedores Solong", afirmó la empresa en un comunicado.

"El Stena Immaculate sufrió la rotura de un tanque de carga que contenía combustible Jet-A1... la tripulación abandonó el barco tras varias explosiones a bordo", añadió.

La Guardia Costera de Reino Unido anunció estar realizando una "evaluación" sobre un riesgo "probable" de contaminación.

"El incidente sigue en curso y se está llevando a cabo una evaluación de la probable respuesta necesaria contra la contaminación", dijo un portavoz de la Guardia Costera de Reino Unido, mientras continúan las operaciones de rescate tras el incidente frente a la costa noreste de Inglaterra.

El propietario del petrolero afirmó que se está vertiendo combustible en el mar tras la colisión.

"Demasiado pronto para saber"

La organización ecologista Greenpeace Reino Unido dijo que es "demasiado pronto" para conocer el alcance de los daños medioambientales causados por el choque, pero que "tanto la alta velocidad de la colisión como las imágenes de las secuelas son motivo de gran preocupación".

Según un portavoz, el impacto dependerá de varios factores, como el tipo de petróleo vertido y la cantidad que haya en el agua. "Las condiciones meteorológicas y del mar también serán importantes para determinar el comportamiento del vertido", afirmó el portavoz, en declaraciones que citó la cadena británica BBC News.

"En el caso de un vertido de petróleo o de cualquier pérdida de carga peligrosa del portacontenedores implicado, la rapidez de la respuesta también será crucial para limitar cualquier impacto", añadió.

Dave O'Hara, director de la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) de Bempton Cliffs, dijo a la BBC que el incidente se produjo en una zona que alberga la mayor colonia de alcatraces de Inglaterra y poblaciones de aves marinas de importancia internacional.

"Naturalmente, estamos muy preocupados por la posibilidad de una fuga del petrolero, ya que la contaminación por petróleo puede dañar gravemente los hábitats y ser letal para las aves marinas", indicó.

Alrededor de medio millón de aves marinas, entre ellas alcatraces, gaviota tridáctila, arao común, alca común y frailecillo, crían cada año en la zona, en los acantilados de creta de 122 metros de altura.

Hubo "incendios en ambos barcos", a los que estaban respondiendo los servicios de botes salvavidas del Reino Unido, confirmó la Royal National Lifeboat Institution (RNLI).

Según la misma fuente, "varias personas habían abandonado las embarcaciones".

"Se movilizó un helicóptero de rescate de la guardia costera, así como botes salvavidas, una aeronave y embarcaciones cercanas capaces de combatir los incendios", añadió la guardia costera en un comunicado.

La compañía sueca Stena Bulk confirmó que es propietaria del petrolero MV Stena Immaculate, añadiendo que está bajo bandera estadounidense y su explotación corre a cargo de la empresa norteamericana Crowley.

Según informes de prensa, el buque de carga involucrado, el "Solong", pertenece a la empresa alemana Reederei Köpping y tiene bandera portuguesa.

"Estoy preocupada por la colisión entre dos barcos en el mar del Norte esta mañana", dijo en X la ministra británica de Transporte, Heidi Alexander.

En los últimos diez años se han registrado varias colisiones en el mar del Norte.

Hace dos años, dos cargueros chocaron frente a las costas del archipiélago alemán de Heligoland. Tres personas murieron y otras dos desaparecieron en el mar.