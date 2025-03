A bordo de un crucero en las paradisíacas aguas de las Bahamas, el cantante de Faster Pussycat, Taime Downe, y su prometida, Kimberly Burch, disfrutaban de un momento de tranquilidad, sin imaginar que un desafortunado incidente cambiaría por completo su viaje.

Kimberly, de 56 años, viajaba junto a su pareja durante la aparición de la banda de hard rock en The '80s Cruise, una travesía de siete días que comenzó el 2 de marzo en Miami. Durante el recorrido, se reportó que ella cayó presuntamente por la borda del Royal Caribbean.

La madre de Kimberly compartió con TMZ que el incidente ocurrió el primer día del crucero. Según su testimonio, fue Carnell quien le informó lo sucedido, pero hasta ahora no se ha encontrado el cuerpo de la mujer.

El informe deLportal estadounidense también señala que las circunstancias sobre cómo ocurrió el incidente no están claras. Se menciona, además, que Burch aparentemente estaba consumiendo bebidas alcohólicas, lo que no era común en ella, y no se tenía conocimiento de que estuviera atravesando algún problema emocional que pudiera haber provocado el accidente.

Un portavoz del Royal Caribbean declaró que la tripulación inmediatamente comenzó los esfuerzos para localizar a la mujer, trabajando en colaboración con las autoridades y brindando apoyo a la familia de Kimberly durante este difícil momento.

La Guardia Costera de Estados Unidos también colaboró con la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas en la búsqueda, aunque posteriormente esta última detuvo las operaciones.

Downe y Burch estuvieron juntas durante más de cinco años. Hace unas semanas, el intérprete de “Babylon” y “House of Pain” compartió una emotiva publicación celebrando una cita con su amada.

“Tuve una hermosa #ValentinesDay con mi amor y media naranja @burchkimberly. Comimos dulces y cupcakes. ¡Soy un hombre afortunado!”, escribió junto a una fotografía en la que ambos aparecen sonrientes, mirando a la cámara.

Los fanáticos han expresado su apoyo y afecto hacia el cantante, lamentando lo sucedido.

