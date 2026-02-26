Más Información

La narconómina de “El Mencho”; policías, halcones, maquinitas, todo contabilizado

La narconómina de “El Mencho”; policías, halcones, maquinitas, todo contabilizado

"Nosotros paramos el fentanilo, que ellos disminuyan el tráfico de armas"; la petición de Sheinbaum a EU tras operativo vs CJNG

"Nosotros paramos el fentanilo, que ellos disminuyan el tráfico de armas"; la petición de Sheinbaum a EU tras operativo vs CJNG

Detienen a 4 prófugos que escaparon de prisión el 22 de febrero en Puerto Vallarta; van por 19 fugitivos más

Detienen a 4 prófugos que escaparon de prisión el 22 de febrero en Puerto Vallarta; van por 19 fugitivos más

TV Azteca se va a concurso mercantil voluntario; reorganización financiera llega tras pago de impuestos de Grupo Salinas al SAT

TV Azteca se va a concurso mercantil voluntario; reorganización financiera llega tras pago de impuestos de Grupo Salinas al SAT

World Aquatics cancela la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara por motivos de seguridad

World Aquatics cancela la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara por motivos de seguridad

Estudio ARMA: Relación con EU marca la agenda de Sheinbaum

Estudio ARMA: Relación con EU marca la agenda de Sheinbaum

UIF y Oficina de Impuestos de EU intercambiarán inteligencia financiera; es para detectar flujos ligados a delitos transnacionales

UIF y Oficina de Impuestos de EU intercambiarán inteligencia financiera; es para detectar flujos ligados a delitos transnacionales

Mayoría califica como positivo abatimiento de “El Mencho”, revela encuesta; “es el parteaguas de Sheinbaum”: De las Heras

Mayoría califica como positivo abatimiento de “El Mencho”, revela encuesta; “es el parteaguas de Sheinbaum”: De las Heras

¿México ya tocó fondo tras la caída del "Mencho"?; el análisis Con los de Casa

¿México ya tocó fondo tras la caída del "Mencho"?; el análisis Con los de Casa

¡Adiós, PREP! Reforma electoral de Sheinbaum va por priorizar Cómputos Distritales; en esto consiste la propuesta

¡Adiós, PREP! Reforma electoral de Sheinbaum va por priorizar Cómputos Distritales; en esto consiste la propuesta

Alcalde de Tapalpa responde a señalamientos sobre presunta “narconómina” del CJNG; afirma que policías tienen controles de confianza

Alcalde de Tapalpa responde a señalamientos sobre presunta “narconómina” del CJNG; afirma que policías tienen controles de confianza

Defensa realiza honores fúnebres a militares caídos en operativo contra “El Mencho”; destaca su lealtad y sentido patriótico

Defensa realiza honores fúnebres a militares caídos en operativo contra “El Mencho”; destaca su lealtad y sentido patriótico

Ciudad de Panamá. El presidente panameño, , afirmó este jueves que “necesita mucho a ”, al ser cuestionado sobre las medidas de retaliación que prepararía Beijing por la anulación de la concesión de dos puertos cercanos al Canal interoceánico al conglomerado chino CK Hutchison.

“Todo lo que esa gente (China) produce pasa por el Canal. Y mucho de lo que esa gente vende, lo venden a través de la Zona Libre de Colón. Y todo el que les llega pasa por el canal de Panamá. Cuidado, que nos necesitan ellos más que nosotros a ellos”, declaró Mulino durante su conferencia semanal de prensa.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, aseguró el pasado 30 de enero que China adoptará “todas las medidas necesarias” para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas tras la decisión anunciada un día antes por el Tribunal Supremo de Panamá de anular el contrato de concesión de los puertos operados por (PPC), filial del grupo hongkonés .

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jefas de Familia 2026: requisitos, fechas y cómo recibir 4 mil pesos si tienes entre 34 y 57 años. Foto: Especial

Jefas de Familia 2026: requisitos, fechas y cómo recibir 4 mil pesos si tienes entre 34 y 57 años

¿Espían tu WhatsApp? Así puedes saber si alguien entró y leyó tus conversaciones. Foto: Canva

¿Espían tu WhatsApp? Así puedes saber si alguien entró y leyó tus conversaciones

Trabajo en Canadá/ iStock/ husayno

Estas profesiones y oficios te darán la oportunidad de trabajar y vivir legalmente en Canadá

Visa H-1B. iStock/ Fran Rodriguez

Cambios para visas de trabajo H‑1B: salarios altos y mayor cualificación tendrían prioridad

Visa americana. Foto: iStock/ Deagreez

¿Vas a tramitar la visa? La verdad que nadie te explica sobre el dinero NO reembolsable