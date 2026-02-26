Más Información
Ciudad de Panamá. El presidente panameño, José Raúl Mulino, afirmó este jueves que China “necesita mucho a Panamá”, al ser cuestionado sobre las medidas de retaliación que prepararía Beijing por la anulación de la concesión de dos puertos cercanos al Canal interoceánico al conglomerado chino CK Hutchison.
“Todo lo que esa gente (China) produce pasa por el Canal. Y mucho de lo que esa gente vende, lo venden a través de la Zona Libre de Colón. Y todo el gas que les llega pasa por el canal de Panamá. Cuidado, que nos necesitan ellos más que nosotros a ellos”, declaró Mulino durante su conferencia semanal de prensa.
El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, aseguró el pasado 30 de enero que China adoptará “todas las medidas necesarias” para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas tras la decisión anunciada un día antes por el Tribunal Supremo de Panamá de anular el contrato de concesión de los puertos operados por Panama Ports Company (PPC), filial del grupo hongkonés CK Hutchison.
Multinacional china CK Hutchison advierte a Maersk con acciones legales; es por el control de puertos del Canal de Panamá
