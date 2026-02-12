Más Información

Llegan a Cuba los barcos con ayuda humanitaria enviados por México; envíos son un símbolo de "solidaridad"

Terminarán las redadas masivas en Minnesota; más de 4 mil arrestos y 2 ciudadanos de EU muertos, el saldo de la operación

5 mineros de Concordia siguen desaparecidos, confirma minera canadiense; apoya a familias de trabajadores

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Cooperativa La Cruz Azul confirma recuperación de planta en Tula, Hidalgo; anuncia inicio de nueva etapa

“No estoy de acuerdo”; Sheinbaum rechaza destape de Ruth González a gubernatura de SLP

No hay información oficial sobre cierre aéreo en El Paso: Sheinbaum; asegura que acción no afectó a México

Claves de la nueva reforma laboral paulatina de 40 horas; ¿patrones podrán descontarte salario?, aquí te contamos

Extitular de Anticorrupción acusa omisiones en la Auditoría Superior; afirma que dejaron al crimen organizado filtrarse en México

Detienen a “El Bebelín” en Iztacalco; presunto integrante de la Anti Unión Tepito portaba arma y droga

CDMX, la ciudad más videovigilada del continente; Salvador Guerrero expone plan del C5 rumbo al Mundial en Con los de Casa

Ciudad de Panamá. CK Hutchison advirtió de acciones legales contra una filial de Maersk si asume el control de dos puertos en torno al , luego de que el Supremo panameño anuló la concesión operada por el conglomerado chino y el gobierno del presidente panameño, , anunció que el gigante danés asumirá su operación transitoriamente.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró el pasado 29 de enero “inconstitucional” el contrato de 1997 que otorgó la concesión a 25 años de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) a Panamá Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, así como los anexos y la prórroga automática de 2021.

El presidente Mulino anunció que PPC seguirá operando los puertos hasta que la sentencia judicial, que es inapelable, quede “ejecutoriada”, y que luego de ello APM Terminal Panama, filial de Maersk, asumirá transitoriamente la hasta tanto culmine un proceso abierto de concesión de ambas las terminales.

Contenedores de carga almacenados en el puerto de Balboa, Ciudad de Panamá, el 12 de febrero de 2026. El conglomerado CK Hutchison, con sede en Hong Kong, advirtió el 12 de febrero sobre posibles acciones legales contra la danesa Maersk y otras empresas por la anulación de su contrato para operar dos puertos en el Canal de Panamá. Foto: AFP
En un comunicado difundido este jueves, CK Hutchison informó que el pasado 10 de febrero notificó a AP Moller-Maersk que “cualquier acción” de su subsidiaria APM Terminal Panama como de sus otras empresas afiliadas “para asumir la administración u operación de los puertos” operados por PPC “en cualquier capacidad y por cualquier período de tiempo” sin su “consentimiento” causará “daños” al operador chino y “dará lugar a ” contra la empresa danesa.

Hutchison recordó además que ya notificó a Panamá sobre “una disputa de conformidad con un tratado de para proteger sus derechos e intereses”, en alusión al anunció que hizo el pasado 3 de febrero sobre el inicio de un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por un monto que no ha sido revelado.

El conglomerado chino afirmó además que el Gobierno de Panamá “continúa avanzando hacia una paralización forzada o la toma de control de las operaciones de PPC”, y que “si la publicación del fallo resulta en la terminación de la concesión de PPC, el efecto inmediato sería la imposibilidad de operar sus terminales”. Por ello, sostuvo que “la continuidad de lasdepende únicamente de las acciones de la Corte Suprema de Panamá y del Estado panameño”.

Contenedores de carga Evergreen apilados en el puerto de Balboa, Ciudad de Panamá, el 12 de febrero de 2026. El conglomerado CK Hutchison, con sede en Hong Kong, advirtió el 12 de febrero sobre posibles acciones legales contra la danesa Maersk y otras empresas por la anulación de su contrato para operar dos puertos en el Canal de Panamá. Foto: AFP
El fallo judicial que anuló la concesión portuaria respondió a dos presentadas por el contralor general de Panamá, Anel Flores, tras una auditoría en la que detectó presuntas irregularidades financieras y administrativas y desencadenó un amplio en el país.

Esto ocurre en medio de la batalla geopolítica entre EU y China, que alcanzó a CK Hutchison.

La compañía había acordado el año pasado traspasar la concesión de los dos puertos panameños a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, como parte de una transacción global de casi 23 mil millones de dólares y 40 terminales, que fue frenada por Beijing.

