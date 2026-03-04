El primer ministro chino, Li Qiang, anunció este jueves que el Gobierno "promoverá la construcción de una sociedad amigable con la natalidad", para hacer frente al declive demográfico del país, cuya población encadena varios años consecutivos de descenso.

Durante la inauguración de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), Li aseguró que "aplicará de forma general el sistema de subsidios a la crianza infantil", al presentar el informe sobre la labor gubernamental.

El informe de trabajo de su Gobierno adelantó que se "se promoverán perspectivas positivas sobre el matrimonio y la maternidad" y que se "mejorará el sistema de bajas por maternidad", en un contexto en el que los elevados costos de crianza, vivienda y educación figuran entre los principales factores que disuaden a las parejas de tener hijos.

Lee también China apoya una Europa "independiente y autosuficiente": Xi Jinping; líderes chino y alemán se reúnen en medio de tensiones comerciales

En el ámbito de los servicios para personas mayores, Li también subrayó la necesidad de "ampliar la oferta de servicios de atención a la vejez" y que "se elevará en 20 yuanes (2.90 dólares) la cuantía normativa mínima de la pensión social de vejez de la población tanto urbana como rural".

China registró descensos de población en 2022, 2023, 2024 y 2025, en una tendencia inédita desde comienzos de la década de 1960, cuando el número de habitantes se redujo como consecuencia de la fallida política de industrialización del Gran Salto Adelante y la consiguiente hambruna.

Aunque en 2024 se produjo un leve repunte de los nacimientos, atribuido en parte a factores coyunturales como el calendario zodiacal y el efecto arrastre tras la pandemia, los datos de 2025 volvieron a reflejar una caída.

Lee también China advierte a EU que "conspirar" sobre Taiwán llevaría a una "confrontación"; llama a evitar la creación de grupos en su contra

Las autoridades estiman que hacia 2035 más de 400 millones de personas superarán los 60 años, lo que representará alrededor de un tercio de la población y ejercerá presión sobre la fuerza laboral, el sistema de pensiones y el crecimiento económico.

En este escenario, legisladores y expertos han planteado medidas adicionales como ampliar la cobertura pública de técnicas de reproducción asistida, reforzar la educación sexual y los programas de detección temprana de problemas de fertilidad, así como extender los permisos parentales y conceder más subvenciones a las parejas que engendren hijos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/rmlgv