Tijeretazo de la reforma electoral; prevé recorte a pluris, 25% a presupuesto de partidos y tiempos de radio y televisión

"¿Buenas tardes, ¿hay alguien?"; la historia de las cabañas y la narconómina de "El Mencho", Con los de Casa

Pluris, prohibir dinero del crimen organizado, regular IA y que funcionarios promuevan consultas; la reforma electoral, en claves

Sheinbaum se reúne con empresarios en Palacio Nacional; dan seguimiento al Plan México

The New York Post identifica a hija de “El Mencho” como dueña de cafetería en California; clientes la describen como “agradable y respetuosa”

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

INE niega suspensión de spot de Morena que menciona a Peña y Salinas Pliego; son personas con “proyección pública”, determina

Morenistas arremeten contra Fernández de Cevallos por críticas a Sheinbaum; "yo luchaba por la democracia que usted destruye", responde

Mundial 2026: Harfuch sostiene reunión con representantes de la FIFA; coordina labores de seguridad rumbo a la Copa del Mundo

"El Güero Palma", fundador del Cártel de Sinaloa, tramita amparo; acusa incomunicación y tortura en el Altiplano

Ofician misa por el descanso de Kimberly Joselin; su cuerpo será trasladado a Sinaloa, de donde es originaria

El primer ministro , Li Qiang, anunció este jueves que el Gobierno "promoverá la construcción de una sociedad amigable con la natalidad", para hacer frente al declive demográfico del país, cuya población encadena varios años consecutivos de descenso.

Durante la inauguración de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), Li aseguró que "aplicará de forma general el sistema de subsidios a la crianza infantil", al presentar el informe sobre la labor gubernamental.

El informe de trabajo de su Gobierno adelantó que se "se promoverán perspectivas positivas sobre el matrimonio y la maternidad" y que se "mejorará el sistema de bajas por maternidad", en un contexto en el que los elevados costos de crianza, vivienda y educación figuran entre los principales factores que disuaden a las parejas de tener hijos.

En el ámbito de los servicios para personas mayores, Li también subrayó la necesidad de "ampliar la oferta de servicios de atención a la vejez" y que "se elevará en 20 yuanes (2.90 dólares) la cuantía normativa mínima de la social de vejez de la población tanto urbana como rural".

China registró descensos de población en 2022, 2023, 2024 y 2025, en una tendencia inédita desde comienzos de la década de 1960, cuando el número de habitantes se redujo como consecuencia de la fallida política de industrialización del Gran Salto Adelante y la consiguiente hambruna.

Aunque en 2024 se produjo un leve repunte de los nacimientos, atribuido en parte a factores coyunturales como el calendario zodiacal y el efecto arrastre tras la , los datos de 2025 volvieron a reflejar una caída.

Las autoridades estiman que hacia 2035 más de 400 millones de personas superarán los 60 años, lo que representará alrededor de un tercio de la población y ejercerá presión sobre la fuerza laboral, el sistema de pensiones y el crecimiento económico.

En este escenario, legisladores y expertos han planteado medidas adicionales como ampliar la cobertura pública de técnicas de reproducción asistida, reforzar la educación sexual y los programas de detección temprana de problemas de fertilidad, así como extender los permisos parentales y conceder más subvenciones a las parejas que engendren hijos.

