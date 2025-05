Washington. Un tribunal federal en Nueva York asestó un duro revés al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al bloquear la mayoría de los aranceles que ha anunciado desde que asumió el cargo. ¿Por qué tomó esa decisión, a qué aplica y qué sigue ahora?

La decisión fue adoptada por un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, que concluyó que el presidente se excedió en sus atribuciones al invocar la Ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977. Con ese argumento, Trump había declarado una emergencia nacional para justificar la aplicación de aranceles generalizados.

Horas después del fallo, la administración Trump presentó una apelación. “Se notifica que los demandados recurren ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal la opinión y sentencia definitiva del Tribunal del 28 de mayo de 2025”, señala el documento judicial.

Los aranceles impulsados por Trump marcaron una ruptura con décadas de política comercial en Washington, alteraron el comercio global, generaron incertidumbre en los mercados financieros y encendieron alertas sobre una posible suba de precios y una recesión tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.

El Tribunal de Comercio Internacional tiene competencia en asuntos civiles vinculados al comercio. Sus fallos pueden ser apelados ante la Corte Federal de Apelaciones para el Circuito Federal, con sede en Washington, y eventualmente llegar a la Corte Suprema. Todo indica que las impugnaciones legales a los aranceles seguirán ese recorrido.

Bloquean política arancelaria de Trump. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Qué aranceles fueron bloqueados?

El fallo anula los aranceles impuestos por Trump el mes pasado a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, en el llamado Día de la Liberación, así como gravámenes anteriores aplicados a China, México y Canadá.

El 2 de abril, el presidente había anunciado aranceles recíprocos de hasta el 50% para países con los que Estados Unidos tiene un déficit comercial, y un arancel base del 10% para casi todos los demás. Aunque posteriormente suspendió temporalmente los aranceles recíprocos durante 90 días, con la intención de negociar una reducción de barreras comerciales, mantuvo en vigor los aranceles de base. Alegando poderes extraordinarios, sostuvo que los persistentes déficits comerciales del país representaban “una emergencia nacional” bajo la IEEPA.

Ya en febrero había utilizado la misma ley para imponer aranceles a Canadá, México y China, esta vez con el argumento de que el flujo ilegal de inmigrantes y fentanilo constituía otra forma de emergencia nacional, lo que justificaba medidas unilaterales.

La Constitución estadounidense otorga al Congreso la facultad de establecer impuestos, incluidos los aranceles. Sin embargo, con el tiempo, los legisladores han transferido parte de esa autoridad al Poder Ejecutivo, lo que Trump ha aprovechado ampliamente.

Actualmente, al menos siete demandas impugnan los aranceles. En el fallo del miércoles, el tribunal de comercio resolvió conjuntamente dos de ellas: una presentada por cinco pequeñas empresas y otra por 12 estados del país.

El fallo deja en pie otros aranceles adoptados por Trump, como los aplicados al acero, al aluminio y a los automóviles extranjeros. Pero esos fueron sustentados en una ley distinta que exige una investigación previa del Departamento de Comercio, lo que impide que el presidente los imponga a discreción.

¿Por qué el tribunal bloqueó los aranceles?

La defensa del gobierno había argumentado que existían precedentes para el uso de poderes de emergencia en política comercial. Citó el caso del expresidente Richard Nixon, quien en 1971 recurrió a medidas similares durante una crisis económica y financiera, amparado en la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917 —antecesora de la IEEPA—, tras la abrupta decisión de desvincular el dólar del oro.

Sin embargo, el tribunal no aceptó ese razonamiento. Determinó que los aranceles generalizados de Trump excedían su autoridad bajo la IEEPA y, además, no abordaban eficazmente los problemas que supuestamente buscaban resolver. En su presentación, los estados demandantes señalaron que los déficits comerciales estadounidenses no constituyen una emergencia repentina, ya que el país los ha registrado de forma ininterrumpida durante los últimos 49 años, en tiempos tanto de bonanza como de crisis.

El tribunal da 10 días al gobierno de Trump para acatar el fallo. Foto: EFE

¿Qué sigue ahora?

Para muchos analistas, la decisión judicial pone en entredicho la estrategia comercial de la Casa Blanca. Wendy Cutler, exfuncionaria comercial y actual vicepresidenta del Asia Society Policy Institute, advirtió que la sentencia “genera una turbulencia en la política comercial del presidente”.

“Los socios que negocian intensamente durante el periodo de pausa de 90 días podrían sentirse tentados a suspender cualquier concesión adicional hasta que se aclare el panorama legal”, explicó Cutler.

En una nota a sus clientes, los analistas de Goldman Sachs afirmaron que, a pesar de la mayor incertidumbre provocada por el fallo, "podría no cambiar el resultado final para la mayoría de los principales socios comerciales de Estados Unidos".

La administración puede tratar de reemplazar rápidamente el arancel del 10% "con un arancel similar de hasta el 15%" bajo un estatuto diferente de Estados Unidos, escribieron, mientras trabaja para aprovechar otro estatuto para volver a imponer aranceles contra socios comerciales más grandes.

Incluso si el máximo tribunal de la nación fallara en contra de los aranceles de Trump en su forma actual, "sería poco probable que marcara el final de la guerra arancelaria dadas las diversas otras vías a través de las cuales la administración Trump podría imponer aranceles", escribieron también analistas de Capital Economics en una nota a los clientes.

Las empresas, por su parte, deberán reconsiderar la organización de sus cadenas de suministro. Algunas podrían apresurar sus envíos a Estados Unidos ante la posibilidad de que los aranceles vuelvan a imponerse si la apelación prospera.

El tribunal también recordó que el presidente conserva una capacidad más acotada para imponer aranceles amparado en otra normativa: la Ley de Comercio de 1974. Sin embargo, esta ley establece límites estrictos: los aranceles no pueden superar el 15% ni aplicarse por más de 150 días, y solo pueden dirigirse a países con los que Washington mantiene déficits comerciales significativos.

Por lo pronto, el tribunal da 10 días al gobierno de Trump para acatar el fallo. Se desconoce en qué momento puede haber una decisión respecto de la apelación presentada por Trump.