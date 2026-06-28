Francia. Una avioneta de paracaidismo se estrelló el domingo en el noreste de Francia, lo que causó la muerte de las 11 personas que iban a bordo, informaron las autoridades.

La avioneta sufrió una avería y “cayó casi verticalmente” poco después de despegar del aeródromo de Nancy-Essey, en las afueras de la ciudad de Nancy, declaró Yves Séguy, prefecto de la región de Meurthe-et-Moselle.

Se estrelló en el borde de una zona urbanizada cerca del aeródromo, dijo al canal BFM-TV.

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“De haber ocurrido apenas unas decenas de metros más lejos, el accidente podría haber causado víctimas colaterales”, señaló Séguy.

Según el servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24, el avión se inclinó hacia la izquierda después de despegar y se estrelló menos de un minuto después cerca de viviendas.

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Los fallecidos son cinco instructores de paracaidismo, cinco clientes y el piloto, según L’Est Républicain, un periódico local.

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La policía acordonó los restos de la aeronave.

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Sitios de seguimiento de vuelos identificaron la avioneta como una Pilatus PC-6 monomotor, un avión pequeño para transportar carga, pasajeros y paracaidistas.

Los paracaidistas iban a saltar en tándem, dijo el alcalde de Nancy, Mathieu Klein, a la emisora pública France Info. Los saltos en tándem son experiencias de paracaidismo en las que dos personas, a menudo un instructor y un primerizo, van enlazadas durante el descenso.

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Klein dijo que algunos de ellos tenían familiares y amigos que habían ido a mirar y vieron cómo el avión caía del cielo, lo que causó “numerosas” víctimas de trauma psicológico.

Los servicios de emergencia respondieron de inmediato al suceso y estaban proporcionando apoyo psicológico a varios familiares de las víctimas, dijo Séguy, y añadió que las autoridades también estaban recabando información de testigos.

“Estamos desplegando todos los recursos disponibles”, dijo, incluidos equipos médicos de emergencia, servicios de bomberos, policía y apoyo de salud mental.

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Un residente, identificado como John Curaku por BFM-TV, dijo al canal que estaba en su jardín cuando oyó lo que sonó como si el motor de un avión se detuviera, seguido inmediatamente por un estruendo.

Relató que fue al lugar del siniestro y “no había señales de vida”, y que dos de los cuerpos fueron arrojados a unos pocos metros de la avioneta.

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La sección de Accidentes Colectivos de la Fiscalía de París, una unidad judicial especializada en investigar catástrofes y accidentes con múltiples víctimas, abrió una investigación por este caso.

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Se trata de uno de los peores siniestros de avioneta sucedidos en Francia en las últimas tres décadas.

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"Hay muchas víctimas a nivel psicológico, porque familia y amigos han visto a la avioneta estrellarse", ahondó, por su parte, al canal Franceinfo el alcalde de Nancy, Mathieu Klein.

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