Spielberg, Austria.— Una sonrisa ilumina el rostro de Sergio Pérez cuando recuerda sus más recientes resultados en Cadillac.

La batalla con el finlandés Valtteri Bottas por ser el genuino piloto número uno de la escudería estadounidense ha quedado atrás. Está bastante claro que Checo lo es. El siguiente nivel tiene que ver con lograr esas ansiadas primeras unidades para el debutante equipo en la Fórmula Uno.

Después de un complicado comienzo, el mexicano se ha acercado a la zona de puntos. De hecho, en el Gran Premio de Mónaco cruzó la meta en décima posición —la que otorga una unidad—, pero recibió una penalización que lo envió hasta el sitio 15.

Hace un par de semanas, culminó la carrera en Barcelona en el lugar 14, el mejor resultado hasta ahora para Cadillac. Pérez lo sabe: Las unidades están cerca.

“Podemos ver que nos estamos acercando a la zona media, especialmente a una sola vuelta”, reflexionó Checo, de cara al Gran Premio de Austria, que hoy tendrá ensayos libres y la clasificación para la carrera sprint.

“Todavía nos falta un poco en la parte de la degradación, en la degradación de los neumáticos”, agregó. “Traemos una mejora aquí que, con suerte, nos podrá acercar aún más”.

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La experiencia acumulada durante 15 temporadas en la máxima categoría lo convierte en un adversario de cuidado para cualquiera. Todos los pilotos que comparten parrilla con él saben que, cuando Cadillac progrese todavía más y verdaderamente luche por puestos en el Top 10, Checo se convertirá en un rival al que prácticamente nadie querrá encontrarse en la pista.

“Una vez que estemos ahí, todo se reducirá a los pequeños detalles”, sentencia el tapatío. “Creo que, operativamente, el equipo ha estado mejorando bastante, dando pasos realmente grandes hasta ahora. Así que sí, ojalá que esta mejora nos pueda poner mucho más cerca de lo que pretendemos”.

La primera parte del trabajo ya está hecha, porque Sergio es la pieza más valiosa para Cadillac. La siguiente tiene que ver con meterse a la parte alta de la tabla... Y está en proceso.

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