Más Información

"Alito" responde a Sheinbaum por compararlo con un porro tras trifulca con Noroña; que la Presidenta se dedique a gobernar, pide

"Alito" responde a Sheinbaum por compararlo con un porro tras trifulca con Noroña; que la Presidenta se dedique a gobernar, pide

"Alito" vs Noroña, la post pelea; siguen lloviendo "trompadas"

"Alito" vs Noroña, la post pelea; siguen lloviendo "trompadas"

Sheinbaum reacciona a trifulca entre Noroña y "Alito" Moreno en el Senado; "muestra lo que es el PRIAN", señala

Sheinbaum reacciona a trifulca entre Noroña y "Alito" Moreno en el Senado; "muestra lo que es el PRIAN", señala

Laura Itzel Castillo presidirá el Senado; relevará a Fernández Noroña

Laura Itzel Castillo presidirá el Senado; relevará a Fernández Noroña

Cártel de Sinaloa infiltró gestión de Quirino y el inicio de la de Rocha Moya

Cártel de Sinaloa infiltró gestión de Quirino y el inicio de la de Rocha Moya

Continúa Morena con ventaja para renovar diputados en 2027: encuesta

Continúa Morena con ventaja para renovar diputados en 2027: encuesta

Militantes priistas se manifiestan en apoyo a "Alito" Moreno tras trifulca con Noroña; marcharán hacia el Senado

Militantes priistas se manifiestan en apoyo a "Alito" Moreno tras trifulca con Noroña; marcharán hacia el Senado

Alito Moreno lo jala y Noroña intenta zafarse; ve aquí en cámara lenta quién inició la trifulca del Senado

Alito Moreno lo jala y Noroña intenta zafarse; ve aquí en cámara lenta quién inició la trifulca del Senado

Publican decreto para prohibir importación de calzado terminado; buscan beneficiar a la industria nacional

Publican decreto para prohibir importación de calzado terminado; buscan beneficiar a la industria nacional

Noroña denunciará penalmente a Alito Moreno por lesiones; citan a sesión urgente en el Senado

Noroña denunciará penalmente a Alito Moreno por lesiones; citan a sesión urgente en el Senado

Son 349 los puntos recurrentes de encharcamientos en CDMX

Son 349 los puntos recurrentes de encharcamientos en CDMX

“Tenemos que trabajar para disminuir la pobreza”

“Tenemos que trabajar para disminuir la pobreza”

El arresto de Catalina "Xochitl" Santiago, una beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), por parte de las autoridades migratorias en Texas, ha encendido las alarmas sobre las bases legales con la que la Administración del presidente la detuvo y busca su .

Santiago fue arrestada por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (, en inglés) el pasado 3 de agosto en el Aeropuerto Internacional de El Paso (Texas) cuando se dirigía a un viaje de trabajo para la organización sin fines de lucro La Mujer Obrera.

Las autoridades migratorias basaron el arresto en que la joven había sido detenida por la policía de Arizona en 2020 por supuestamente tener parafernalia para el consumo de drogas.

Lee también

Pero en ese caso, la Fiscalía del condado de Graham nunca presentó los cargos y la acusación fue desestimada, lo que le permitió a la "dreamer" conservar el amparo de DACA.

Luis Cortés, abogado defensor de Santiago, dijo este jueves en una conferencia de prensa que el Gobierno estadounidense "no tenía y no tiene bases legales" para detener y deportar a la inmigrante, conocida por su activismo en la frontera entre Estados Unidos y México.

Amparo de DACA

Santiago tiene vigente el amparo de DACA hasta 2026, el beneficio otorgado por el expresidente Barack Obama (2009-2017) que protege a los inmigrantes elegibles de la deportación y les otorga un permiso de trabajo.

En su primer gobierno (2017-2021), el presidente Trump libró una batalla legal que llegó hasta la Corte Suprema para poner fin al amparo, pero perdió en su intento.

Cortés hizo parte del equipo legal que defendió el beneficio migratorio en ese entonces ante el Supremo, por lo que conoce de cerca los alegatos del gobierno de Trump y su alcance, el abogado dijo hoy que él y su equipo legal esperan que las autoridades migratorias "se den cuenta de que todo esto fue un gran error" y liberen a Santiago y le permitan retener el beneficio de DACA.

El amparo de DACA es el beneficio otorgado por el expresidente Barack Obama (2009-2017) que protege a los inmigrantes elegibles de la deportación. Foto: AP
El amparo de DACA es el beneficio otorgado por el expresidente Barack Obama (2009-2017) que protege a los inmigrantes elegibles de la deportación. Foto: AP

Lee también

Sin embargo, Cortés advierte que "el historial" de la Administración Trump en los últimos meses es que "no está dispuesto a admitir errores y, en cambio, ha redoblado sus esfuerzos por justificar y vilipendiar" a ciertos inmigrantes que tiene como objetivo.

"DACA no otorga ningún tipo de estatus legal en este país: Departamento de Seguridad

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Interna, Tricia McLaughlin, calificó a Santiago como "una criminal" y advirtió de que los inmigrantes indocumentados que afirman ser DACA no están automáticamente protegidos contra la deportación.

"DACA no otorga ningún tipo de estatus legal en este país. Cualquier extranjero indocumentado beneficiario de DACA puede ser arrestado y deportado por diversas razones, incluyendo la comisión de un delito", insistió la subsecretaria sin citar que la acusación de la policía contra Santiago fue desestimada.

El equipo legal que defiende a Santiago ha señalado que si el gobierno estadounidense puede ignorar sus propias normas y difundir acusaciones demostrablemente falsas, ningún inmigrante está a salvo de la detención arbitraria.

Lee también

Santiago no sería la única persona amparada por DACA que ha sido detenida por los agentes migratorios, en Los Ángeles se han reportado al menos dos detenciones de beneficiarios del programa.

El arresto de la joven ha provocado una ola de indignación, más de 12 mil firmas se han recogido en una petición para pedir su liberación, y sus simpatizantes organizaron más de 20 vigilias y eventos de solidaridad en más de una docena de ciudades a nivel nacional para lograr su liberación.

Santiago tendrá una audiencia el próximo 10 de septiembre en una corte de inmigración.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Adiós a la Tarjeta INAPAM Esta es la credencial que ahora pueden tramitar pensionados y jubilados. Foto: Canva

¿Adiós a la Tarjeta INAPAM? Esta es la credencial que ahora pueden tramitar pensionados y jubilados

Visa americana. Foto: iStock

¿Cuántas veces puedo entrar a Estados Unidos con una visa de turista B1/B2?

Visa americana/ iStock/ 3dmitry

¿Lo sabías? Así es como tu visa americana te facilita viajar a Canadá por turismo

Descubre cuándo y dónde será la Luna de Sangre en septiembre 2025. NASA revela los horarios del eclipse lunar total más esperado del año. Foto: Canva

Luna de Sangre 2025. ¿Cuándo será el próximo eclipse lunar? ¿Se verá en México?

Dos eclipses, el equinoccio de otoño y todo los eventos astronómicos que trae septiembre. Foto: iStock-m-gucci

Dos eclipses, el equinoccio de otoño y todo los eventos astronómicos que trae septiembre