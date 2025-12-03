Más Información

La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, anunció que la entidad presentó la demanda más reciente por parte de un estado contra y su empresa matriz, PDD Holdings Inc., por acusaciones de que el minorista en línea chino roba datos de los clientes.

Mayes afirmó que la aplicación engaña a los clientes sobre la calidad de sus productos de bajo costo y recopila lo que describió como una cantidad alarmante de datos sensibles sin el consentimiento de los usuarios, como ubicaciones y una lista de aplicaciones instaladas en los teléfonos de los usuarios.

Según la demanda, a los fiscales les preocupa el hecho de que Temu esté sujeta a leyes chinas que exigen que las empresas de ese país entreguen datos solicitados por el gobierno, y que su código esté diseñado para evadir .

“Puede detectar a dónde vas, a un consultorio médico, a una, a un evento político, a las casas de tus amigos”, dijo Mayes en una conferencia de prensa. “Así que el alcance de esta invasión de la privacidad es enorme, y por eso considero que posiblemente sea la violación más grave de la al Consumidor de Arizona que hemos visto” en ese estado.

La principal fiscal de Arizona también dijo que el estado quiere proteger a las empresas contra “estafas” del minorista en línea, alegando que la compañía ha copiado la de marcas entre las que están los Arizona Cardinals y la Universidad Estatal de Arizona.

La fiscal general de Arizona instó a los habitantes a eliminar sus cuentas de Temu, desinstalar la aplicación y escanear sus dispositivos en busca de malware. Foto: Pexels
¿Qué dice Temu ante demanda de Arizona por supuesto sobo de datos?

En un comunicado emitido la mañana del miércoles, Temu negó las acusaciones.

“Ayudamos a los consumidores y familias a acceder a productos de calidad a precios asequibles”, señaló la empresa.

“Trabajamos para mantener los costos bajos y garantizar un confiable para que las personas puedan satisfacer sus necesidades sin forzar sus presupuestos”.

En los últimos años, los fiscales generales de , Nebraska y Arkansas han presentado demandas similares.

Se han realizado esfuerzos legislativos a nivel federal para contrarrestar la de China, especialmente en lo que respecta a la tecnología y la propiedad intelectual, pero Mayes sugirió que debería haber una mayor intervención por parte del gobierno federal para proteger a los .

La fiscal calificó las acusaciones contra Temu como más atroces que las que se han hecho contra .

A través de una revisión forense, investigadores en Arizona encontraron que el de la aplicación tiene partes reconocidas por expertos como malware o spyware y permite la exfiltración de datos del dispositivo móvil del usuario mientras oculta que la aplicación lo está haciendo. En la revisión también se encontró que la aplicación contiene “grandes porciones” de código previamente prohibido de la versión precursora de la plataforma.

Mayes instó a los habitantes de Arizona a eliminar sus cuentas de Temu, desinstalar la y escanear sus dispositivos en busca de .

