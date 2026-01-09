El año comenzó con la operación militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, quien deberá enfrentar a la justicia estadounidense por delitos de tráfico de drogas.

El ataque provocó un terremoto mundial, no sólo por las dudas de su legalidad, sino por las implicaciones que tiene.

En vez de Maduro, quedó al frente del país la chavista Delcy Rodríguez. La oposición, al menos por ahora, quedó fuera de la jugada.

Lee también Lula conversa con Sheinbaum y extiende invitación para visita oficial a Brasil; ambos gobiernos condenan ataques a Venezuela

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasilia; buscará un cuarto mandato sin precedentes. Foto: Andre Borges / EFE

Con la intervención, el presidente estadounidense dejó en claro hasta dónde está dispuesto a llegar. Y por si quedaban dudas, llamó a otros países a escuchar “el mensaje”.

El ataque recrudeció las tensiones con Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, está en las antípodas de Trump. Pero también tendrá un impacto en Cuba, dependiente en gran medida del crudo venezolano, y en México, con Trump advirtiendo que “algo tendremos que hacer” con los cárteles de la droga.

Este año es también uno de elecciones importantes en la región. Las inaugura Costa Rica, el 1 de febrero. Los costarricenses llegan a las urnas en un clima agitado, con señalamientos de intentos de injerencia contra el presidente Rodrigo Chaves.

Lee también Cae en Medellín "Amaury", integrante del Clan del Golfo; EU pide extradición del narcotraficante

Las encuestas marcan un alto número de indecisos (45%). La candidata oficialista, Laura Fernández, tiene 30% de intención de voto, mientras que la oposición compite fragmentada, sin que alguno de los candidatos supere 10% de intención de voto hasta el momento.

Los comicios se producen en un contexto marcado por la violencia. Costa Rica, considerado entre los países más seguros de la región, ha vivido un aumento de homicidios y violencia asociada al crimen organizado. Una encuesta reciente evidenció que, para 42.4% de los costarricenses, la seguridad debería ser el tema prioritario. En caso de que no haya ganador en primera vuelta, la segunda está prevista el 1 de marzo.

El 12 de abril tendrán lugar las elecciones presidenciales en Perú, marcadas por la inestabilidad política. En octubre pasado, el Congreso destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral” y designó como presidente interino a José Jerí, quien se convirtió así en el octavo mandatario peruano en menos de una década.

Lee también Lula y Petro respaldan liberación de presos en Venezuela; apuestan por una salida pacífica a la crisis

El país cerró 2025 con una ola de protestas por la inseguridad, encabezadas por los jóvenes de la Generación Z, por lo que se prevé que las turbulencias continuarán este año. En caso de que el ganador no se defina en primera vuelta, la segunda está programada para el 7 de junio.

El 31 de mayo, los colombianos están llamados a las urnas para elegir presidente, en medio de una creciente polarización y con Petro enfrentado a Trump, que no ha dudado en advertirle que “puede seguir él”, y acusándolo de “inundar” Estados Unidos de cocaína.

Luego de haber sido aliados por décadas, los dos países están enfrentados por presidentes de ideologías radicalmente opuestas. En septiembre pasado, el gobierno de Estados Unidos incluso le retiró la visa a Petro.

Lee también Trump asegura que su país podría gobernar Venezuela y extraer su petróleo durante años; "sólo el tiempo lo dirá"

Washington ha amenazado, además, con atacar a los narcotraficantes en tierra, lo que sumaría más presión al gobierno colombiano.

A nivel interno, las elecciones se producen en un clima de inquietud luego del asesinato, en agosto de 2025, del aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, que desató llamados de más seguridad en el país.

Antes de las presidenciales, los colombianos tendrán elecciones legislativas el 8 de marzo, que marcarán el tono de cara a la elección presidencial.

Lee también Colombia afirma que Delcy Rodríguez se reunirá con Petro en Bogotá; no precisa fecha del encuentro con presidenta interina de Venezuela

La segunda vuelta, en caso de que haya, está prevista el 21 de junio.

Otra vez, Haití

Otras elecciones clave en la región, presidenciales y legislativas, son las del 30 de agosto, en Haití, después de haber sido pospuestas las de 2021. El país está sumido en la violencia de las pandillas que ha derivado en un éxodo masivo de haitianos. Junto con las elecciones se realizará un polémico referéndum constitucional que busca abolir el Senado y el cargo de primer ministro y autorizar dos mandatos presidenciales consecutivos.

El 4 de octubre es el turno de los brasileños de asistir a las urnas. Las elecciones se registran un año después de que el expresidente Jair Bolsonaro, quien era visto como probable candidato, fuera condenado a 27 años de prisión por intentona golpista. El proceso amplió las divisiones en Brasil, donde el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, buscará un cuarto mandato sin precedentes en la historia de Brasil. El candidato de la derecha está por definirse.

Estados Unidos se metió de lleno en la campaña, con el rechazo a la condena a Bolsonaro, que derivó en sanciones a Brasil y a los jueces implicados en el proceso. Sin embargo, 2025 cerró con una clara mejoría en la relación Lula-Trump que podría beneficiar al mandatario brasileño de cara a la elección. Una segunda vuelta está prevista para el 1 de noviembre.

Lee también México, Cuba y Colombia, ¿en la mira de EU?

Este año tendrá lugar también la Cumbre de las Américas, programada originalmente para diciembre de 2025 en República Dominicana y pospuesta en vista de las “profundas divergencias” regionales. La fecha y sede definitiva del evento están por definirse. México llega a este 2026 con relaciones fracturadas con Perú y Ecuador. Este 2026 verá la continuación de los debates sobre el tema del asilo político, que llevaron al rompimiento de relaciones diplomáticas, en 2025, con Perú.

En materia climática, tras la Declaración de Belém con la que cerró la COP30 que se realizó en Brasil, tendrán lugar este año diálogos de alto nivel que arrancan con una conferencia en Colombia, en el mes de abril, para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, que quedó como el gran pendiente de la cumbre 2025.