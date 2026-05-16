Más Información
Ariadna Montiel pide firmas contra Maru Campos; dice que marcha en Chihuahua reunió a 20 mil personas
Acamoto 2026: Con gas lacrimógeno, policías y soldados desalojan a motociclistas de La Costera; reportan 3 lesionados y varios detenidos
Christian Chávez habla de RBD en el Tecate Emblema: “No puede ser que por una lana no se vuelvan a juntar”
La trayectoria de Alejandro Robles; el morenista que pasó de denunciado a operador internacional de Morena
PVEM perfila a Ruth González, esposa del actual gobernador, como candidata en San Luis Potosí; descarta que sea nepotismo
Godoy comparece en Fiscalía de Michoacán; asegura que detenidos por asesinato de Carlos Manzo pertenecen al Movimiento del Sombrero y al CJNG
El empresario colombiano Alex Saab aterrizó este sábado en un aeropuerto de Miami tras haber sido deportado por el Gobierno de Venezuela a Estados Unidos por la presunta comisión de delitos en el país norteamericano, según informó el venezolano Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).
EFE constató la llegada del también exministro venezolano al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, escoltado por agentes de la DEA.
"La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional", señaló el SAIME en un comunicado publicado en Instagram.
Cuba difunde "guía" para proteger a la población ante una agresión militar; recomienda atender "señales de alarma aérea"
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
gs
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]