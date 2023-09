Alan Colie, de 31 años, fue absuelto de lesiones dolosas agravadas en el tiroteo de Tanner Cook, de 21 años, quien dirige el canal de YouTube Classified Goons, que tiene más de 50 mil suscriptores.

Un jurado de EU absolvió a Colie, luego de que Cook lo siguiera por el área de comidas de un centro comercial, en abril. Sin embargo, el jurado estuvo dividido en dos cargos menores por uso de armas de fuego y decidió condenarlo por uno y absolverlo por el otro.

La violencia ocurrió en el Dulles Town Center, lo que ocasionó que los compradores huyeran de lo que temían que fuera otro tiroteo masivo.

Adam Pouilliard, la defensa de Colie, dijo durante sus argumentos finales el jueves que su cliente se sintió amenazado por Cook, que mide más de 1.80 metros, durante la confrontación, que fue diseñada para provocar una reacción y atraer espectadores a su canal de YouTube.

Argumentó que Cook "está tratando de confundir a la gente publicando videos. No le preocupa asustar a la gente. Sigue haciendo esto".

En el video, Cook se acerca a Colie, un repartidor, mientras recoge un pedido de comida y Cook se cierne sobre él mientras sostiene un teléfono a unos 15 centímetros de la cara del otro.

La broma consistía en colocar palabras en una aplicación de Google y ponérsela a la otra persona para ver su reacción. La aplicación repetía la frase: "Oye, dips, deja de pensar en mi brillo", en español e inglés.

Colie dijo "para" tres veces e intentó alejarse de Cook, quien siguió avanzando. Luego intentó quitarse el teléfono de la cara antes de sacar un arma y dispararle a Cook en la parte inferior izquierda de su pecho. Colie se declaró inocente y dijo que actuaba en defensa propia.

El fiscal Eden Homes dijo que los hechos no respaldan un argumento de defensa propia, puesto que la ley exige que Colie tema razonablemente que estaba en peligro inminente de sufrir daños corporales y que no use más fuerza de la necesaria. Dijo que la broma del señor Cook era extraña, pero no amenazante.

Pouilliard dijo que la condena por el cargo de uso de arma de fuego es incompatible con la ley dada la absolución de Colie por motivos de defensa propia y pidió al juez que anule la condición. Un juez escuchará los argumentos sobre el tema en una audiencia el próximo mes.