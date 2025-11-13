“El Trolebús no nos sirve para nada, ese transporte no nos sirve para nada”, dijo Linda Samudio, vecina de la colonia Pedregal de Santa Úrsula, quien junto a sus colonos realizaron este jueves dos bloqueos simultáneos para exigir al Gobierno de la Ciudad de México la suspensión inmediata de las obras de la Línea 14 del Trolebús, que pretende conectar la CTM Huipulco con Ciudad Universitaria.

Los inconformes cerraron el cruce de las calles San Alejandro, San Gabriel y Santa Úrsula, donde se congregaron desde temprana hora para manifestar su rechazo al proyecto, señalado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México como parte del corredor que atravesaría directamente su colonia.

Los inconformes cerraron el cruce de las calles San Alejandro, San Gabriel y Santa Úrsula. Foto: Juan Carlos Williams

De acuerdo con los vecinos, la construcción de esta nueva ruta afectaría gravemente la movilidad interna, generaría congestionamientos viales y aumentaría los riesgos de inseguridad. Además, acusan que nunca fueron consultados para la ejecución de la obra ni para las intervenciones urbanas vinculadas a la remodelación del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026.

Entre los manifestantes se encontraba la señora Linda Samudio, vecina desde hace más de 30 años, quien aseguró que el proyecto avanza sin transparencia ni diálogo.

“No estamos en contra del transporte público, estamos en contra de que nos impongan una obra sin informarnos nada. Aquí vivimos cientos de familias y nadie vino a preguntarnos si estábamos de acuerdo”, reclamó.

Samudio agregó que las modificaciones previstas sobre las calles San Alejandro y San Gabriel podrían cambiar por completo la dinámica de la colonia.

“Con este trolebús quieren convertir nuestras calles en avenidas de paso, y eso va a traer más tráfico, más ruido, más inseguridad. Nosotros no vamos a permitir que destruyan nuestra tranquilidad”, dijo.

Los vecinos afirmaron que mantienen abierta una mesa de trabajo programada para las 17:00 horas, donde esperan una respuesta clara del gobierno capitalino. Sin embargo, advirtieron que, de no recibir una solución favorable, continuarán con nuevos bloqueos y movilizaciones hasta conseguir la cancelación definitiva del proyecto.

Los vecinos afirmaron que mantienen abierta una mesa de trabajo programada para las 17:00 horas. Foto: Juan Carlos Williams

“Si no nos escuchan hoy, mañana regresamos y vamos a seguir aquí las veces que sea necesario. No vamos a dejar que esta obra avance”, sentenció Samudio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre una modificación al proyecto ni la suspensión temporal de trabajos. Los habitantes insistieron en que no buscan confrontación, sino que se respete su derecho a ser consultados y a preservar la movilidad y seguridad en su comunidad.

dmrr/cr