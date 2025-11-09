Turistas nacionales y extranjeros que acudieron este domingo al Palacio de Bellas Artes se quejaron de que ya van varias veces en el año que el recinto se encuentra rodeado con decenas de vallas metálicas que impiden contemplarlo en su totalidad además de que no se pueden tomar fotografías para sus redes sociales.

Durante todo el día, el recinto se encuentra tapado con vallas metálicas azules y con pintas, de unos dos metros de altura, que dan la vuelta hasta Avenida Hidalgo, Eje Central Lázaro Cárdenas, Ángela Peralta y Avenida Juárez. "Acceso Palacio de Bellas Artes", dicen varios carteles colocados en las estructuras.

"Es el colmo, venimos en marzo, estuvimos una semana aquí y nunca quitaron estas estructuras. Otra vez volvemos a venir y también están tapando el Palacio. Entendemos que lo quieren cuidar de que lo vandalicen pero también que piensen en todo lo que le restan, lo mal que se ve", dijo Jéssica Salgado, quien llegó desde Michoacán para pasar el Día de Muertos junto a sus familiares en la Ciudad de México.

Turistas expresan descontento por vallas alrededor de Palacio de Bellas Artes (09/11/2025). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Agregó que se llevó a cabo este plan dos meses antes, pidió vacaciones y, cuando llegó al Palacio de Bellas Artes, "pues me encuentro con esto. Creo que es muy triste".

Indicó que, no se pudo tomar una foto donde saliera tanto la Alameda como el recinto porque las vallas no lo permitían.

Clarisa, otra turista, también denunció que estas vallas metálicas le arruinaron su visita al Palacio, aunque "sí lo voy a disfrutar por dentro y tenemos muchas ganas de ver unas pinturas, pero aún así creo que parte de la experiencia es disfrutarlo por fuera, ¿no?".

Turistas expresan descontento por vallas alrededor de Palacio de Bellas Artes (09/11/2025). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Propuso que, en lugar de colocar estas vallas, se cree un mecanismo que pueda garantizar que el Palacio no sea vandalizado durante las marchas, "pero que no nos afecte a las demás personas".

Michelle, por su parte, está de acuerdo en que tapen Bellas Artes con estas vallas, pues aseguró que es un patrimonio cultural muy valioso.

"Me pareció algo extraño porque pues no es lo mismo como siempre que he venido en otras ocasiones, pero siento que está bien para proteger un patrimonio cultural, más que nada pues para que no lo pinten y lo vayan a dañar", explicó.

Turistas expresan descontento por vallas alrededor de Palacio de Bellas Artes (09/11/2025). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

