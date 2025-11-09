Más Información

Plan Paricutín va por “sellar Michoacán”; objetivo es que criminales no entren ni salgan del estado, explica Sedena

Plan Paricutín va por “sellar Michoacán”; objetivo es que criminales no entren ni salgan del estado, explica Sedena

Senadores perfilan acuerdo para reabrir gobierno de EU, reportan medios

Senadores perfilan acuerdo para reabrir gobierno de EU, reportan medios

Sheinbaum anuncia inversión de 57 mil mdp en Plan Michoacán; dará seguimiento a estrategia cada 15 días

Sheinbaum anuncia inversión de 57 mil mdp en Plan Michoacán; dará seguimiento a estrategia cada 15 días

De la Fuente pide que próxima secretaria de la ONU sea una mujer; "es tiempo de mujeres", dice

De la Fuente pide que próxima secretaria de la ONU sea una mujer; "es tiempo de mujeres", dice

Liga MX: Quedan definidos los duelos del Play-In que otorgarán los últimos boletos a la Liguilla

Liga MX: Quedan definidos los duelos del Play-In que otorgarán los últimos boletos a la Liguilla

Ellas, las tumbadas

Ellas, las tumbadas

Taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (), pertenecientes a las empresas Yellow Cab del Nuevo AICM AC, Porto Taxi Terrestre Ejecutivo y Aerotaxi, se deslindaron de las movilizaciones que planean otros en las inmediaciones de la terminal aérea.

En un comunicado, sostuvieron que las movilizaciones y bloqueos afectan la prestación del servicio que a diario se ofrece a los millones de pasajeros procedentes de diversas entidades, lo que ponen en riesgo la estabilidad del gremio.

Por lo anterior, enviaron una carta al director del AICM, Juan José Padilla, en donde especificaron que forman parte de tres empresas que bajo ningún motivo participarán en algún tipo de manifestación que se realice en la terminal aérea. “Preferimos mantener una relación sana con las autoridades del AICM".

Lee también

“No compartimos la idea de algún bloqueo en especial en la terminal aérea que ha sido nuestra área de trabajo durante más de 40 años; por lo cual nos deslindamos de cualquier que realicen otras organizaciones del sector, mismas que tienen otros fines ajenos a la calidad de la prestación del servicio”, señalaron en la carta.

Indicaron que lejos de trabajar para mejorar el servicio con los usuarios, así como la economía y seguridad, las empresas que amagan con movilizaciones y bloqueos, lo único que buscan es la desestabilización del gremio y la generación de un estado de caos en el AICM.

“Nosotros seguiremos con nuestro trabajo para mejorar el servicio que diariamente se ofrece a los millones de usuarios y fortalecer la relación con las autoridades aeroportuarias”, señalaron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]