Taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pertenecientes a las empresas Yellow Cab del Nuevo AICM AC, Porto Taxi Terrestre Ejecutivo y Aerotaxi, se deslindaron de las movilizaciones que planean otros taxistas en las inmediaciones de la terminal aérea.

En un comunicado, sostuvieron que las movilizaciones y bloqueos afectan la prestación del servicio que a diario se ofrece a los millones de pasajeros procedentes de diversas entidades, lo que ponen en riesgo la estabilidad del gremio.

Por lo anterior, enviaron una carta al director del AICM, Juan José Padilla, en donde especificaron que forman parte de tres empresas que bajo ningún motivo participarán en algún tipo de manifestación que se realice en la terminal aérea. “Preferimos mantener una relación sana con las autoridades del AICM".

“No compartimos la idea de algún bloqueo en especial en la terminal aérea que ha sido nuestra área de trabajo durante más de 40 años; por lo cual nos deslindamos de cualquier bloqueo que realicen otras organizaciones del sector, mismas que tienen otros fines ajenos a la calidad de la prestación del servicio”, señalaron en la carta.

Indicaron que lejos de trabajar para mejorar el servicio con los usuarios, así como la economía y seguridad, las empresas que amagan con movilizaciones y bloqueos, lo único que buscan es la desestabilización del gremio y la generación de un estado de caos en el AICM.

“Nosotros seguiremos con nuestro trabajo para mejorar el servicio que diariamente se ofrece a los millones de usuarios y fortalecer la relación con las autoridades aeroportuarias”, señalaron.

