Un grupo de aproximadamente 350 estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), sede Ajusco, bloquearon la circulación de los carriles centrales de Periférico Sur, a la altura de la calle Manantial, en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con los inconformes, la protesta surgió luego de que la rectora no se presentara a una mesa de diálogo previamente acordada con el alumnado para atender diversas demandas internas relacionadas con las condiciones académicas y administrativas del plantel, ubicado en la Carretera Picacho Ajusco No. 24, colonia Fuentes del Pedregal.

Los estudiantes marcharon desde las instalaciones universitarias hasta Periférico Sur, donde permanecieron por varios minutos bloqueando la vialidad como medida de presión para ser escuchados.

Autoridades de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementaron un operativo en la zona para desviar la circulación y evitar mayores afectaciones, mientras representantes estudiantiles reiteraron su disposición al diálogo, siempre y cuando exista respuesta por parte de la Rectoría.

