Un grupo de aproximadamente 100 habitantes de los pueblos originarios San Miguel Topilejo y San Miguel Ajusco, de la alcaldía Tlalpan, bloquearon la mañana de este jueves la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 28, en protesta por la demolición de varias viviendas ubicadas en terrenos catalogados como reserva ecológica.

De acuerdo con los manifestantes, durante la madrugada elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Guardia Nacional realizaron un operativo en el que fueron desalojadas diversas familias y demolidas sus casas sin previo aviso.

Los inconformes acusaron que las autoridades no ofrecieron alternativas ni diálogo previo antes de las acciones.

“Nos despertaron con el ruido de las máquinas y los golpes en las puertas. No nos avisaron de nada, simplemente comenzaron a tirar las casas”, relató Patricia, una de las habitantes desalojadas. “Sólo queremos que nos escuchen y que no sigan destruyendo los hogares de la gente”, agregó.

Con pancartas y consignas, los pobladores exigieron frenar las demoliciones de las viviendas y establecer una mesa de trabajo para evitar que más familias se queden sin hogar.

Cerca del mediodía los pobladores liberaron la carretera federal México-Cuernavaca tras acordar con autoridades de la Ciudad de México y del gobierno federal la instalación de una mesa de diálogo para atender las denuncias relacionadas con desalojos y demoliciones de viviendas en terrenos considerados reserva ecológica.