Más Información

Macron defiende soberanía de Estados ante bombardeos en el Caribe; Francia y México alistan cooperación contra narco

Macron defiende soberanía de Estados ante bombardeos en el Caribe; Francia y México alistan cooperación contra narco

Embajada de Israel agradece a inteligencia de México por frenar ataque a embajadora Einat Kranz; acusa terrorismo de Irán

Embajada de Israel agradece a inteligencia de México por frenar ataque a embajadora Einat Kranz; acusa terrorismo de Irán

A proceso, presunto acosador de Claudia Sheinbaum, por denuncia de otra mujer

A proceso, presunto acosador de Claudia Sheinbaum, por denuncia de otra mujer

Marchan en Uruapan por la Paz; exigen justicia y seguridad

Marchan en Uruapan por la Paz; exigen justicia y seguridad

Conoce la lista de la Selección Mexicana para enfrentar a Uruguay y a Paraguay; "la Hormiga" González y Obed Vargas, las novedades

Conoce la lista de la Selección Mexicana para enfrentar a Uruguay y a Paraguay; "la Hormiga" González y Obed Vargas, las novedades

SAT destaca ante empresarios de EU beneficios fiscales del Plan México

SAT destaca ante empresarios de EU beneficios fiscales del Plan México

Por más de media hora, un grupo de sonideros en ambos sentidos de Periférico Sur, a la altura de la calle 10, en las inmediaciones de la sede de alcaldía de , para exigir que se les permita realizar sus actividades en la demarcación.

Alrededor de 30 personas, se concentraron frente a las oficinas de la alcaldía, donde señalaron que han ingresado en repetidas ocasiones sus solicitudes de permiso ante el área de , pero estas han sido rechazadas.

Lee también:

Los manifestantes pidieron ser atendidos por el director general de Gobierno de la alcaldía, y advirtieron que, de no obtener respuesta, volverán a bloquear vialidades principales.

Tras el diálogo con personal del gobierno central, los sonideros liberaron la vialidad y permanecieron en la banqueta frente a la sede delegacional, en espera de una mesa de trabajo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]