Por más de media hora, un grupo de sonideros bloqueó la circulación vehicular en ambos sentidos de Periférico Sur, a la altura de la calle 10, en las inmediaciones de la sede de alcaldía de Álvaro Obregón, para exigir que se les permita realizar sus actividades en la demarcación.

Alrededor de 30 personas, se concentraron frente a las oficinas de la alcaldía, donde señalaron que han ingresado en repetidas ocasiones sus solicitudes de permiso ante el área de Oficialía de Partes, pero estas han sido rechazadas.

Los manifestantes pidieron ser atendidos por el director general de Gobierno de la alcaldía, y advirtieron que, de no obtener respuesta, volverán a bloquear vialidades principales.

Tras el diálogo con personal del gobierno central, los sonideros liberaron la vialidad y permanecieron en la banqueta frente a la sede delegacional, en espera de una mesa de trabajo.

