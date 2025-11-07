La última semana de noviembre arrancarán operativos en mercados públicos de la Ciudad de México para evitar la venta de pirotecnia, además de difundir información sobre luces de navidad y velas, con el fin de evitar incendios en hogares, derivados de las celebraciones decembrinas, informó la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas.

Al término de comparecer ante diputados del Congreso de la Ciudad de México como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de Clara Brugada, la titular de protección civil apuntó que “vamos a hacer nuevamente un recorrido por todos los mercados, evitando la venta de pirotecnia, y vamos a estar abocados en una campaña de difusión para evitar los incendios que aumentan en esa en la temporada de diciembre, y que tiene que ver con las luces que se compren. Tenemos la difusión sobre las velas que se ponen”, acotó.

“Vamos a hacer recorrido por todos los mercados, y junto con SEDECO también lo vamos a hacer. Iniciamos a partir de la última semana de noviembre”, puntualizó.

Se alistan contra el frío

La funcionaria expuso que se prevé que se registren 50 frentes fríos, por lo que comenzaran las acciones para enfrentar la temporada.

Uruzúa estimó que comiencen a disminuir más la temperatura a finales de noviembre, por lo que a partir del 20 de noviembre iniciará la campaña contra la temporada de frío, que consiste en la entrega de cobijas, alimentos y café. "Vamos a ir colonia por colonia, lo mismo que se hizo el año pasado”., concluyó.

