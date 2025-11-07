Más Información

Sacerdote amenaza a gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; desata ola de apoyo y condenas por violencia política

Sacerdote amenaza a gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; desata ola de apoyo y condenas por violencia política

EU anuncia otro ataque a supuesta narcolancha en el Caribe; reportan 3 muertos

EU anuncia otro ataque a supuesta narcolancha en el Caribe; reportan 3 muertos

Trasladan al Reclusorio Norte a Uriel Rivera, quien tocó indebidamente a la presidenta Claudia Sheinbaum

Trasladan al Reclusorio Norte a Uriel Rivera, quien tocó indebidamente a la presidenta Claudia Sheinbaum

Hallan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, informa Fiscalía estatal

Hallan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, informa Fiscalía estatal

Asesinos de Cohen, de Manzo, y otros dos casos donde la violencia rebasó a la juventud

Asesinos de Cohen, de Manzo, y otros dos casos donde la violencia rebasó a la juventud

En México sólo en 10 estados se castiga el acoso sexual; estas son las sanciones

En México sólo en 10 estados se castiga el acoso sexual; estas son las sanciones

El Oro, Méx.— Luego de que habitantes de El Oro se manifestaran frente al Palacio Municipal abandonando bolsas de basura y retuvieran al director de Servicios Públicos, Aarón Velázquez Fuentes, ayer fueron limpiadas las calles.

“Pues ahorita ya dejaron las calles limpiecitas, ya levantaron la basura, pero quién se va a ser responsable de todas las negligencias que ha cometido la presidenta [municipal, Juana Elizabeth Díaz] y que además hemos denunciado y no nos hacen caso”, refirieron los inconformes.

Pobladores dijeron que desde principio de este año no se ha comprometido a brindar los servicios públicos que necesitan las más de 50 localidades del municipio, toda vez que carecen de alumbrado público, agua potable y recolección de basura.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]