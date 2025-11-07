El Oro, Méx.— Luego de que habitantes de El Oro se manifestaran frente al Palacio Municipal abandonando bolsas de basura y retuvieran al director de Servicios Públicos, Aarón Velázquez Fuentes, ayer fueron limpiadas las calles.

“Pues ahorita ya dejaron las calles limpiecitas, ya levantaron la basura, pero quién se va a ser responsable de todas las negligencias que ha cometido la presidenta [municipal, Juana Elizabeth Díaz] y que además hemos denunciado y no nos hacen caso”, refirieron los inconformes.

Pobladores dijeron que desde principio de este año no se ha comprometido a brindar los servicios públicos que necesitan las más de 50 localidades del municipio, toda vez que carecen de alumbrado público, agua potable y recolección de basura.