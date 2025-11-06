Más Información

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo; es un menor de 17 años

Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo; es un menor de 17 años

¿Cómo se castiga el acoso sexual?; estas son las sanciones en la CDMX y en cada estado de México

¿Cómo se castiga el acoso sexual?; estas son las sanciones en la CDMX y en cada estado de México

Javier Aguirre es nominado al premio de mejor entrenador del año de la FIFA

Javier Aguirre es nominado al premio de mejor entrenador del año de la FIFA

Hallan 40 bultos de cocaína en costas de Michoacán; aseguran alrededor de 2.5 toneladas de esta droga a la deriva

Hallan 40 bultos de cocaína en costas de Michoacán; aseguran alrededor de 2.5 toneladas de esta droga a la deriva

Elementos de Protección Civil y de la Policía Bancaria e Industrial rescataron a una víbora de aproximadamente tres metros de largo que fue encontrada dentro de un domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón.

Un vecino de la colonia Segunda Ampliación Presidentes encontró al reptil dentro de su hogar, por lo que pidió ayuda a patrulleros de la zona.

Los policías solicitaron apoyo de rescatistas de Protección Civil de la alcaldía, quienes ingresaron al domicilio y aseguraron a la víbora.

Los rescatistas trasladaron al animal a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, en la alcaldía Xochimilco.

Los médicos veterinarios de la BVA valorarán al reptil para poder liberarla en su hábitat natural.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]