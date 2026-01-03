Este fin de semana es el último de la Verbena Navideña "Luces del Invierno" instalada en el Zócalo capitalino, un espacio donde los capitalinos y turistas pueden disfrutar de la magia de esta temporada en compañía de sus seres queridos.

Por ello, en EL UNIVERSAL te decimos cuáles son las últimas agrupaciones y artistas que pondrán el ambiente en la Plaza de la Constitución, cuándo y a qué hora.

Cabe destacar que todos los espectáculos son totalmente gratuitos.

DJ Santiago Show

Hoy, a las 14:00 horas, el DJ Santiago Show se presentará en Luces del Invierno con una sesión diseñada para activar el ambiente desde temprano. La Secretaría de Cultura local indicó que su propuesta apuesta por mezclas dinámicas que recorren distintos beats y sonidos electrónicos, ideales para acompañar la tarde en la Plaza de la Constitución.

Con una selección musical pensada para invitar al movimiento y la convivencia, su presentación transforma el espacio público en una pista colectiva donde el ritmo marca el inicio de la jornada musical del festival.

Delana Fania y Rebelión Rumbera

A las 15:15 horas la agrupación Fania y la Rebelión Rumbera llegará al Zócalo capitalino con una propuesta sonora que mezcla ritmos afrolatinos, rumberos, urbanos y caribeños con un espíritu festivo y enérgico.

En X, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México indicó que "su trabajo explora la fusión entre rumba, son, rap y funk con una actitud rebelde y festiva que celebra comunidad, ritmo y creatividad desde una perspectiva actual e inclusiva".

Orquesta de Pérez Prado

A las 17:00 horas, la Orquesta de Pérez Prado llegará al Zócalo con un espectáculo que revive el legado del “Rey del Mambo”, Dámaso Pérez Prado, bajo la dirección del maestro Israel Garnica. Con un gran formato y arreglos imponentes, la agrupación fusiona el mambo clásico con una energía contemporánea.

En esta presentación participará Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, quien aportará su carisma y voz para reinterpretar los clásicos del repertorio con creatividad y fuerza escénica, en un concierto que invita a bailar y conectar con distintas generaciones.

Jorge Carmona “La Voz del Barrio”

A las 18:25 horas, Jorge Carmona, conocido como “La Voz del Barrio”, se presentará en la Verbena Navideña como una de las figuras más representativas de la nueva escena salsera mexicana. Originario de Tepito, su voz potente y estilo auténtico están marcados por la salsa clásica y el pulso musical de su barrio.

Tras años cantando en mercados y espacios populares, su talento lo llevó a escenarios internacionales sin perder la esencia que lo distingue. En Luces del Invierno ofrece una presentación cargada de ritmo, identidad y pasión por la salsa.

Orquesta Canela

A las 19:50 horas, la Orquesta Canela llegará al Zócalo para prender el ambiente con su sonido salsero lleno de ritmo, tradición y sabor latino. Originaria de Cali, Colombia, esta agrupación femenina fundada en 1992 se ha consolidado como un referente del género.

Con más de tres décadas de trayectoria, Canela ha conquistado escenarios en distintos países de Latinoamérica, llevando un repertorio pensado para hacer bailar y celebrar la música tropical con alegría y estilo propio.

Orquesta Infantil de Percusiones de la Magdalena Contreras

Mañana, a las 14:00 horas, la Orquesta Infantil de Percusiones de la Magdalena Contreras arrancará con una actuación que celebra el entusiasmo y el talento de niñas, niños y jóvenes músicos de esta comunidad.

Este ensamble forma parte de un proyecto cultural con más de cuatro décadas de trayectoria en la alcaldía, enfocado en la formación musical a través de instrumentos de percusión y la interpretación de piezas que van del repertorio tradicional a sonidos contemporáneos.

Valeria Jasso

Este domingo a las 17:00 horas, la cantautora Valeria Jasso llegará al Zócalo con una propuesta fresca que nace en el sureste mexicano y se nutre de sonidos tropicales, latinos y alternativos. Su música funciona como un espacio de exploración personal donde las historias propias se transforman en canciones.

Con un enfoque ecléctico, fusiona ritmos cálidos con una sensibilidad contemporánea, construyendo un proyecto sonoro honesto y experimental que invita a escuchar nuevas voces dentro de la escena musical actual.

Ana Tijoux

Mañana, a las 19:30 horas, la rapera, cantante y compositora Ana Tijoux cerrará "Luces del Invierno" con una propuesta que ha marcado la escena del hip-hop y la música urbana en América Latina. Desde sus inicios con Makiza hasta su consolidación como solista, ha desarrollado un estilo que fusiona hip-hop con ritmos latinoamericanos.

Reconocida por su lírica directa y su fuerza escénica, Tijoux ha construido una trayectoria internacional que conecta música, identidad y reflexión, llevando su voz a escenarios de América y Europa.

