El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) de la Ciudad de México, Ángel Tamariz, aseguró que la Plataforma de Estancias Turísticas Temporales para registrar las noches del año que los anfitriones rentan su inmueble ya está desarrollada, únicamente en espera que sea legislada como parte del Bando 1 Por una Ciudad Habitable y Asequible con Identidad y Arraigo Local, que publicó el Gobierno capitalino con el objetivo de evitar la gentrificación.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que la plataforma ya está desarrollada, “pero queremos reforzarla más y, entonces, ya que se vaya de la mano con eso (Bando 1), vamos a activar la plataforma”.

Dicha plataforma está incluida en las reformas a la Ley de Turismo del Distrito Federal, publicadas en la Gaceta Oficial del 3 de octubre de 2024, para topar en 50% las noches del año en que anfitriones de plataforma de hospedaje podrían ofrecer sus inmuebles.

El 4 de abril de ese año se habían publicado otras reformas a la misma ley para obligar a los anfitriones a registrarse en el Padrón de Anfitriones, y en la del 3 de octubre se refiere que no se podrá renovar este registro a quienes hayan rebasado 50% de estancias anuales.

Ángel Tamariz indicó que esta plataforma funcionará como control, para que los inmuebles no sean utilizados como “un hotel” y así combatir la gentrificación.

Precisó que los anfitriones tendrán que registrarse en la plataforma, la cual se comunicará con las aplicaciones de hospedaje como Airbnb, Vrbo y Booking.com para conocer cuántas veces al año pusieron a disposición sus inmuebles.

“Yo tengo un máximo de número de días al año que puedo poner mi estancia en estas plataformas para que no sea considerado como un hotel (...) la mitad del año”, comentó.

Indicó que automáticamente se extraerá la información de las plataformas, luego del registro y algunos pasos que deberán realizar los anfitriones de plataformas de estancias temporales, pues también deberán conocer el estatus de este proceso.

“La persona se tiene que registrar, es decir, no es como que no me entero de nada: tiene que registrarse, hacer algunos pasos”, dijo.

Agregó que “es para tener un control, pero no es algo punitivo ni persecutorio, para nada, es simplemente para desanimar la gentrificación. Es conocer cómo se están usando las plataformas de estancias turísticas temporales y que podamos, de alguna manera, cuidar que no sea el uso de estas plataformas una razón más para la gentrificación”.