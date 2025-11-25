El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, dijo que analiza si acudirá este miércoles al Congreso de la Ciudad de México ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, pues subrayó que no hay gobernabilidad para su reunión y advirtió de un “ambiente de linchamiento, no de debate ni de escucha”.

“Yo ya advierto un clima nada más de linchamiento; no de escucha, no de debate público, no de diálogo. Advertimos un clima muy adverso y estoy valorando seriamente si entrego el informe y luego me mandan las preguntas y se las respondo por escrito, porque hoy no veo condiciones de gobernabilidad ni de orden en el Congreso de la Ciudad de México”, aseveró en conferencia de prensa.

Esto, luego de que el viernes, durante la discusión del Paquete Económico para el próximo Ejercicio Fiscal, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y las diputadas de Morena se enfrascaran en una discusión, con gritos, por el tema de que ella financió a supuestos provocadores de la marcha de la Generación Z, lo que ella negó.

Al respecto, Mauricio Tabe condenó estos actos y dijo que no espera algo distinto durante la reunión que tiene prevista con los integrantes de dicha comisión.

Indicó que sí se entregarían cuentas a los diputados, pero no de manera presencial, a fin de evitar “el circo”.

“Vamos a entregarle cuentas a los diputados para que revisen y analicen y puedan, en su caso, modificar el presupuesto de la Ciudad, corregir y aumentar los recursos, pero sí creo que lo que ha hecho Morena es denigrar la vida pública y convertirla en un circo”, afirmó.

El alcalde de Miguel Hidalgo refirió que “temor no tengo. Lo que no quiero son las vergüenzas públicas que pasa la gente viendo el circo, la maroma, los insultos. Eso no es lo que esperan nuestras vecinas y vecinos”, señaló.

Piden respeto

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, el panista Andrés Atayde, pidió a las y los diputados locales, de todos los partidos, que se comporten con respeto durante las mesa de trabajo con el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, programada para el miércoles 26 de noviembre en las instalaciones del Congreso local.

Durante un desayuno con la dirigencia panista en la Ciudad, el líder de los diputados blanquiazules expuso que este mismo respeto que solicita para Mauricio Tabe, pide para el resto de las y los alcaldes que acudirán a Donceles y Allende, pues recordó lo sucedido el viernes pasado durante la comparecencia de la alcaldesa de Cuauhtémoc.

Sobre la Comisión Especial para investigar los hechos violentos en la marcha de la Generación Z, que Morena quiere instalar esta semana, Andrés Atayde dijo que no acelerarán los tiempos. “Aquí no son los tiempos de ningún grupo mayoritario, aquí son los tiempos que establece la Ley Orgánica y el Reglamento, no son los tiempos que ellos definan, por mucha mayoría...”