En la Gaceta de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobierno, publicó el acuerdo por el que se ordena la en todas sus graduaciones, de las 14:00 horas a las 23:00 horas del día 1 de marzo del año en curso, en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro “A” del Centro Histórico de la Ciudad de México, con motivo del espectáculo público concierto gratuito de Shakira en el .

La dependencia señaló que no habrá prohibición, única y exclusivamente, para el consumo de bebidas alcohólicas en , al interior de los establecimientos mercantiles con giro de impacto vecinal previstos en el artículo 19 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, es decir, salones de fiestas, restaurantes, establecimientos de hospedaje, clubes privados, salas de cine, teatros y auditorios, durante el horario autorizado.

La venta en envase cerrado para consumir mercantiles deberá entenderse como suspendida.

