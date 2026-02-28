En la Gaceta de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobierno, publicó el acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, de las 14:00 horas a las 23:00 horas del día 1 de marzo del año en curso, en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro “A” del Centro Histórico de la Ciudad de México, con motivo del espectáculo público concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México.

La dependencia señaló que no habrá prohibición, única y exclusivamente, para el consumo de bebidas alcohólicas en copeo con alimentos, al interior de los establecimientos mercantiles con giro de impacto vecinal previstos en el artículo 19 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, es decir, salones de fiestas, restaurantes, establecimientos de hospedaje, clubes privados, salas de cine, teatros y auditorios, durante el horario autorizado.

La venta en envase cerrado para consumir fuera de los establecimientos mercantiles deberá entenderse como suspendida.

