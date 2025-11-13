Más Información

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo () informó que durante octubre se registraron en la Ciudad de México, lo que representa un aumento del 3.16% respecto al mes anterior.

Agregó que fue la entidad federativa con más crecimiento durante este mes.

Señaló que, con ello, la capital alcanzó un total de , siendo la entidad federativa con el mayor número de personas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Le siguen Jalisco y Nuevo León con menos de 3 millones cada uno.

En un comunicado, la dependencia expuso que de la totalidad de empleos formales registrados en la capital del país, el 85.66% corresponden a trabajadores permanentes y el 14.33% a trabajadores eventuales. De estos el 57 % son hombres y el 43 % mujeres.

Indicó que los sectores económicos con el mayor número de personas trabajadoras formales fueron servicios para empresas, personas y el hogar, con 1 millón 538 mil 144 empleos; comercio, con 834 mil 894 empleos; y las industrias de transformación, que registraron 366 mil 58 personas trabajadoras.

La StyFE destacó que, en cuanto a la variación mensual, los sectores que registraron mayor generación de empleo formal en octubre fueron: transportes y comunicaciones, con un incremento de 48 mil 23 puestos de trabajo; servicios para empresas, personas y el hogar, con 34 mil 838 empleos adicionales; y la industria de la construcción que reportó 15 mil 334 nuevos registros.

“Cada empleo formal representa una persona con derechos laborales garantizados. Nos enorgullece que la Ciudad de México siga encabezando la generación de empleo formal en el país, porque eso significa más seguridad, estabilidad y bienestar para las familias trabajadoras”, dijo la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, Inés González Nicolás.

