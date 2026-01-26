Más Información

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

“Voy a legalizar la eutanasia en México”: Samara Martínez

“Voy a legalizar la eutanasia en México”: Samara Martínez

Fin de semana negro para ministros de la SCJN; camionetas blindadas, ritual millonario y viaje VIP

Fin de semana negro para ministros de la SCJN; camionetas blindadas, ritual millonario y viaje VIP

“Estoy dolido porque lo quería como un hijo”; tío de periodista muerto en descarrilamiento de Tren Interoceánico exige justicia

“Estoy dolido porque lo quería como un hijo”; tío de periodista muerto en descarrilamiento de Tren Interoceánico exige justicia

NFL: Patriots y Seahawks se verán las caras en el Super Bowl LX; días, horarios y todo lo que debes saber

NFL: Patriots y Seahawks se verán las caras en el Super Bowl LX; días, horarios y todo lo que debes saber

Revocación de mandato en Oaxaca “es ejemplo para otras entidades”, asegura el INE; resalta impresión de 3 millones de boletas

Revocación de mandato en Oaxaca “es ejemplo para otras entidades”, asegura el INE; resalta impresión de 3 millones de boletas

A lo largo de las banquetas de hay al menos 30 alcantarillas y registros de servicios sin tapas ni rejillas de protección. Entre ellos se encuentran registros de telefonía, instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad () y coladeras de drenaje, algunos de los cuales permanecen abiertos o cubiertos de forma provisional con madera, bloques de cemento u otros materiales.

En un recorrido, EL UNIVERSAL constató que el tramo con mayor número de afectaciones se localiza entre la Glorieta de las Mujeres que Luchan y El Caballito.

En esta zona varios registros carecen de tapa y sólo están señalizados, lo que dificulta su identificación, especialmente durante la noche o en condiciones de lluvia. Transeúntes señalaron que esta situación se ha mantenido por un periodo prolongado.

Lee también

“Hay registros abiertos desde hace semanas y no se han reparado, sólo los cubren de manera temporal”, comentó Laura Hernández, trabajadora de una oficina ubicada sobre dicha avenida.

Otro punto donde hay daños a la infraestructura son las inmediaciones del Ángel de la Independencia, en particular en las rampas para personas con discapacidad.

En ese sitio, el pavimento se encuentra levantado y fracturado, lo que limita el paso de sillas de ruedas.

Lee también

“Es complicado pasar por aquí con silla de ruedas, el pavimento está desnivelado y obliga a buscar otras rutas”, explicó José Ramírez, usuario que frecuenta la zona.

Visitantes nacionales y extranjeros también han tenido que modificar su recorrido para evitar los puntos con mayor deterioro. “Hay zonas donde prefieres bajarte a la calle porque la banqueta no está en condiciones”, señaló Mariana López, turista que caminaba por el corredor.

Comerciantes establecidos en la zona indicaron que han observado la falta de atención continua.

Lee también

“Colocan señalización provisional, pero no hay una reparación definitiva”, puntualizó un locatario que pidió omitir su nombre.

“Es una avenida muy transitada y deberían mantenerla en mejores condiciones”, consideró Carlos Méndez, quien cruza todos los días por Paseo de la Reforma para dirigirse a su centro de trabajo.

EL UNIVERSAL solicitó una versión a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, que respondió que el mantenimiento de los registros corresponde a las empresas responsables de los servicios, como las compañías de telefonía y electricidad y no directamente dicha dependencia capitalina.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]