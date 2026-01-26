A lo largo de las banquetas de Paseo de la Reforma hay al menos 30 alcantarillas y registros de servicios sin tapas ni rejillas de protección. Entre ellos se encuentran registros de telefonía, instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y coladeras de drenaje, algunos de los cuales permanecen abiertos o cubiertos de forma provisional con madera, bloques de cemento u otros materiales.

En un recorrido, EL UNIVERSAL constató que el tramo con mayor número de afectaciones se localiza entre la Glorieta de las Mujeres que Luchan y El Caballito.

En esta zona varios registros carecen de tapa y sólo están señalizados, lo que dificulta su identificación, especialmente durante la noche o en condiciones de lluvia. Transeúntes señalaron que esta situación se ha mantenido por un periodo prolongado.

“Hay registros abiertos desde hace semanas y no se han reparado, sólo los cubren de manera temporal”, comentó Laura Hernández, trabajadora de una oficina ubicada sobre dicha avenida.

Otro punto donde hay daños a la infraestructura son las inmediaciones del Ángel de la Independencia, en particular en las rampas para personas con discapacidad.

En ese sitio, el pavimento se encuentra levantado y fracturado, lo que limita el paso de sillas de ruedas.

“Es complicado pasar por aquí con silla de ruedas, el pavimento está desnivelado y obliga a buscar otras rutas”, explicó José Ramírez, usuario que frecuenta la zona.

Visitantes nacionales y extranjeros también han tenido que modificar su recorrido para evitar los puntos con mayor deterioro. “Hay zonas donde prefieres bajarte a la calle porque la banqueta no está en condiciones”, señaló Mariana López, turista que caminaba por el corredor.

Comerciantes establecidos en la zona indicaron que han observado la falta de atención continua.

“Colocan señalización provisional, pero no hay una reparación definitiva”, puntualizó un locatario que pidió omitir su nombre.

“Es una avenida muy transitada y deberían mantenerla en mejores condiciones”, consideró Carlos Méndez, quien cruza todos los días por Paseo de la Reforma para dirigirse a su centro de trabajo.

EL UNIVERSAL solicitó una versión a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, que respondió que el mantenimiento de los registros corresponde a las empresas responsables de los servicios, como las compañías de telefonía y electricidad y no directamente dicha dependencia capitalina.