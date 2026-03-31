Un incendio se registró la tarde de este martes al interior de un local de arreglos florales ubicado en el Mercado de Jamaica, en la alcaldía Venustiano Carranza, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió sobre Eje 2 Oriente (Honorable Congreso de la Unión), a la altura de la colonia Jamaica, donde comerciantes y visitantes alertaron sobre la presencia de humo blanco que emanaba desde uno de los pasillos, específicamente en el carril cuatro del centro de abasto.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, conocidos como “Vulcanos”, quienes, con apoyo de diversas unidades, realizaron labores para sofocar el fuego. También se contó con la presencia de personal de Protección Civil, que envió una unidad médica para brindar atención en caso de ser necesario.

Los servicios de emergencia continúan en el sitio realizando labores de enfriamiento y remoción de escombros. Foto: Especial

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Tras varios minutos de trabajo, los equipos de emergencia lograron controlar la situación. De manera preliminar, se informó que el incendio consumió diversos objetos al interior del local afectado; sin embargo, no se registraron personas heridas ni daños a establecimientos aledaños.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio. En tanto, los servicios de emergencia continúan en el sitio realizando labores de enfriamiento y remoción de escombros para evitar riesgos adicionales.

Autoridades mantienen la zona bajo resguardo mientras concluyen las maniobras correspondientes.

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