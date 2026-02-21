Ecatepec, Mex.- La tarde de este sábado, el cuerpo sin vida de una persona fue localizado al interior de las aguas negras del Río de los Remedios.

Vecinos y visitantes del tianguis conocido como el puente negro, reportaron a las autoridades haber visto un cuerpo flotando boca abajo en el mencionado cuerpo de agua.

Al sitio ubicado en el cruce de Avenida Centenario y Avenida Periférico, en los límites con la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, llegaron elementos de la policía y de protección civil y bomberos municipal.

Acordonan zona por hallazgo de cuerpo en los límites de la alcaldía Gustavo A. Madero. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

Fueron estos últimos quienes descendieron al Río de Los Remedios utilizando equipo especial con la finalidad de rescatar el cuerpo del agua, una vez que llegaron los agentes periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La zona fue acordonada tanto por la autoridad municipal como por oficiales de la Guardia Nacional y de la Marina, quienes llegaron para apoyar a delimitar el perímetro.

Tras los trabajos de los bomberos de Ecatepec, el cuerpo del hombre de identidad desconocida y que se encontraba semidesnudo, fue sacado del agua y trasladado al Ministerio Público.

