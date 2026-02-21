Más Información

Ríos Farjat, Laynez Potisek y Cossío, se suman a "Somos México"; Acosta Naranjo es electo como su presidente en asamblea constitutiva

Hallan sin vida a 5 mujeres reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato; sus cuerpos estaban en pozos agrícolas

Tribunal Electoral ordena al INE resolver uso de siglas CSP para conformar un partido político; le prohíbe su uso temporal

Cae "La Leona", reclutadora de sicarios del CJNG; asumió cargo tras detención de "El Lastra", su pareja sentimental

Gurría Treviño, salario mensual equivalía al de dos presidentes de México; se jubiló a los 43 años con jugosa pensión

Cae jefe operativo del CJNG, junto a 13 presuntos secuestradores en Veracruz; liberan a una persona privada de su libertad

Ecatepec, Mex.- La tarde de este sábado, el cuerpo sin vida de una persona fue localizado al interior de las aguas negras del .

Vecinos y visitantes del tianguis conocido como el puente negro, reportaron a las haber visto un cuerpo flotando boca abajo en el mencionado cuerpo de agua.

Al sitio ubicado en el cruce de Avenida Centenario y Avenida Periférico, en los límites con la alcaldía de la Ciudad de México, llegaron elementos de la y de protección civil y bomberos municipal.

Acordonan zona por hallazgo de cuerpo en los límites de la alcaldía Gustavo A. Madero. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
Fueron estos últimos quienes descendieron al Río de Los Remedios utilizando equipo especial con la finalidad de rescatar el cuerpo del agua, una vez que llegaron los agentes periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La zona fue acordonada tanto por la autoridad municipal como por oficiales de la Guardia Nacional y de la Marina, quienes llegaron para apoyar a delimitar el perímetro.

Tras los trabajos de los bomberos de Ecatepec, el cuerpo del hombre de identidad desconocida y que se encontraba semidesnudo, fue sacado del agua y trasladado al Ministerio Público.

