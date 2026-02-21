La Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México (CBP) concluyó este viernes una jornada de búsqueda de cuatro días que se desarrolló en el Cerro del Chiquihuite, en la alcaldía Gustavo A. Madero (del 17 al 19 de febrero), y Río de los Remedios (20 de febrero).

En esta última jornada se trabajó en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en tareas de búsqueda de indicios y limpieza de la zona en Río de los Remedios, sin encontrar ningún hallazgo.

Ambos lugares se encuentran en la alcaldía Gustavo A. Madero. Foto: Especial.

"Durante estos cuatro días no se registraron hallazgos relacionados con personas no localizadas. Todos los elementos de interés fueron analizados por servicios periciales y descartados.”, informó la CBP.

A lo largo de estos cuatro días participaron 476 personas, de los cuales 112 fueron familiares en búsqueda y personas solidarias, cuya presencia es parte fundamental de este esfuerzo coordinado. También participaron ocho binomios caninos.

En total se recorrieron 54 mil 989 metros cuadrados de terreno: 51 mil 738 metros cuadrados en el Cerro del Chiquihuite y 3 mil 250 metros cuadrados en Río de los Remedios.

La Comisión informó que cada jornada de búsqueda se realiza con una metodología que combina tecnología de punta, trabajo multidisciplinario y atención al más mínimo detalle.

El proceso contempló las siguientes fases:

Reconocimiento previo del terreno: Antes de ingresar físicamente al área, se realizan sobrevuelos con drones y se revisan imágenes satelitales para mapear el terreno, identificar puntos de interés y planear rutas de acceso seguro. Esto permite orientar el trabajo de las brigadas con información visual precisa. Recorridos sistemáticos por cuadrante: Las brigadas avanzan sector por sector con referencias de posición mediante GPS. A través del servicio de conectividad Starlink se garantiza la comunicación continua entre equipos, incluso en zonas sin cobertura de señal convencional. Preparación del terreno: Se realiza remoción de vegetación superficial y chaponeo para permitir el rastreo detallado de cada metro cuadrado. Rastreo y detección: Los equipos realizan rastreo de indicios y detección de alteraciones en tierra a menos de 0.5 metros entre cada persona buscadora, garantizando que ningún detalle pase desapercibido. Sondeo y excavación: En puntos de interés se realiza sondeo; cuando se requiere, se procede con excavación y cernido de tierra bajo supervisión técnica. Descarte especializado: Cada hallazgo es evaluado por binomios caninos K9 y observado por especialistas periciales para determinar su naturaleza y relevancia. Registro y documentación: Cada elemento relevante se documenta con precisión, incluyendo la ubicación georreferenciada, su condición y contexto.

Jornada de búsqueda concluye sin hallazgos en Río de los Remedios y Cerro del Chiquihuite; participan 476 personas. Foto: Especial.

