Tlalnepantla, Méx.- El Gobierno municipal de Tlalnepantla rehabilitará 10 puentes peatonales, modernizará la señalética, así como el mobiliario urbano y construirá un Paradero Seguro conectado al C4, como parte de los trabajos de Rehabilitación Integral del Periférico Norte.

Raciel Pérez Cruz, presidente municipal, precisó que estas acciones se desarrollarán en el tramo que corresponde a la demarcación y forman parte del trabajo coordinado entre el Gobierno estatal y el local, con el objetivo de mejorar la movilidad, así como reforzar la seguridad en el corredor metropolitano.

Precisó que el Ayuntamiento también reforzará la iluminación y dará mantenimiento a las áreas verdes en puntos estratégicos del Periférico, para mejorar las condiciones de tránsito, además de la imagen urbana.

En materia hidráulica, dio a conocer que el municipio coordina proyectos con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) en zonas como Valle Dorado y a la altura de la fábrica Kimberly Clark, a fin de atender encharcamientos recurrentes que afectan a los automovilistas en época de lluvias.

Pérez Cruz destacó que su Gobierno mantiene una comunicación permanente con la Junta de Caminos del Estado de México para programar las intervenciones técnicas que acompañan el proyecto estatal de rehabilitación.

A lo largo de esta vialidad, el Ayuntamiento de Tlalnepantla desplegó personal operativo para complementar los esfuerzos estatales con acciones municipales, luego de que este lunes 16 de febrero dieron inicio las labores de rehabilitación en el tramo de Tlalnepantla a más de 40 días de haber comenzado en los límites de Tepotzotlán y Naucalpan.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a los automovilistas a tomar previsiones ante los cierres en los carriles centrales a partir de Cumbre Norte hasta Habitacional Viveros de la Loma.

La Rehabilitación Integral de Periférico Norte contempla una intervención de 108 kilómetros de la carpeta asfáltica que va de la Caseta de Tepotzotlán hasta los límites de Naucalpan con la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad, los trabajos de rehabilitación del Boulevard Manuel Ávila Camacho se realizan en carriles centrales como laterales divididos en cuatro tramos de obra, en beneficio de los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Tultitlán y Tepotzotlán.

Cuentan con una inversión de más de mil 200 millones de pesos que contempla el recorte de carpeta, la reposición de la misma, cambio de alumbrado público, balizamiento y un cambio total de la imagen. Se estima que los trabajos concluyan el 30 de abril.

