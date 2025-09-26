El espectáculo de “La Llorona”, regresa este año a los canales de Xochimilco, con funciones desde el 3 de octubre al 16 de noviembre de 2025.

La Llorona: “El último latido del agua”

La obra de teatro que se realiza en la laguna de Tlílac, en la zona de canales de Xochimilco, uno de los sitios emblemáticos de la CDMX, este año llevará el nombre de “El último latido del agua”.

Funciones

Las funciones se realizarán los días viernes, sábado y domingo, del 3 de octubre al 16 de noviembre, en los siguientes horarios: 18:30 horas, 19:00 horas, 20:30 horas y 10:30 horas.

El costo del boleto por persona será de 550 pesos y el espectáculo será en el Embarcadero Cuemanco, ubicado en Boulevard Adolfo Ruíz Cortínez (Periférico Sur) N/A, Cuemanco, Ciudad de México. CDMX. 16034.

El espectáculo se realiza sobre un escenario flotante rodeado de naturaleza, niebla y misterio, en el que los espectadores podrán disfrutar de un viaje en una trajinera. Toma en cuenta que el evento tiene una duración aproximada de hora y media.

maot