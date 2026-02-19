Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que este 19 de febrero se registraron temperaturas máximas de hasta en diversas alcaldías de la capital.

De acuerdo con la dependencia, y Tlalpan reportaron las temperaturas más altas, con valores de hasta 30 grados.

En tanto, , Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Miguel Hidalgo alcanzaron los 29 grados, mientras que Álvaro Obregón registró 28 grados.

La temperatura máxima más alta se reportó en la estación Los Ciprés, en Coyoacán, con 30.6 grados Celsius, seguida de Ecoguardas, en el Ajusco, con 30.2 grados.

Las temperaturas más bajas se registraron en Belvedere, en el Ajusco, con 25.7 grados, y en Topilejo, con 25.1 grados.

Asimismo, la dependencia reportó niveles altos de radiación UV en la capital del país. Por ello, las autoridades recomendaron una serie de medidas a considerar, como el uso de gafas solares, gorras, crema protectora y, de ser posible, evitar la exposición al sol en horas de máxima presencia.

Pero ahí viene otro Frente Frío

En contraste, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este fin de semana se espera una baja en la temperatura, así como posibles lluvias en algunas zonas del país, debido a la entrada del Frente Frío número 36.

La masa de aire asociada, provocará bajas temperaturas prácticamente todo el país, incluida la Ciudad de México, en donde se prevé que para el domingo, lunes y martes, la temperatura máxima caerá, en promedio, a los 20 grados Celsius.

