Naucalpan, Méx.- La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) realizó la reparación de 20 fugas en el Macrocircuito del Sistema Cutzamala, lo que permitió frenar la pérdida de más de 400 litros de agua por segundo y reforzar el suministro en al menos cinco municipios del Valle de México.

A través de un comunicado, la CAEM detalló que los trabajos se concentraron en tramos estratégicos de la línea de conducción que abastece a Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Naucalpan y Tlalnepantla de Baz.

Estas acciones fortalecieron el suministro de agua en beneficio de más de 250 mil habitantes que dependen diariamente de esta infraestructura.

De acuerdo con el organismo estatal, la intervención evitó el desperdicio de un caudal equivalente a 20 garrafones de 20 litros por segundo, volumen que ahora se reincorpora a la red de distribución.

Las labores incluyeron excavación mecánica y manual para localizar las filtraciones, instalación de silletas metálicas tipo concha de 48 pulgadas de diámetro, colocación de cámaras permeables con tezontle, así como trabajos de relleno, compactación y reposición de carpeta asfáltica y concreto en las zonas intervenidas.

Con estas operaciones evitan la pérdida de más de 400 litros de agua por segundo. Foto: Especial

