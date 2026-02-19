La alcaldía Benito Juárez fue reconocida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la ONU, como una de las localidades con el mayor Índice de Desarrollo Humano (IDH) del país, posición que ha mantenido desde la evaluación realizada en 2010.

Este reconocimiento, dijo, la alcaldía refrenda el compromiso del gobierno del alcalde Luis Mendoza con el bienestar integral de sus habitantes, así como con la implementación de políticas públicas orientadas a reducir desigualdades, fortalecer la seguridad y promover oportunidades para todas y todos, bajo una visión alineada a la Agenda 2030 y con perspectiva hacia 2045.

“Este reconocimiento nos compromete aún más a seguir trabajando por una alcaldía con oportunidades reales de bienestar para todas y todos. En Benito Juárez hemos demostrado que el desarrollo humano no es casualidad: es producto de una ciudadanía participativa y de un gobierno responsable que impulsa políticas públicas con visión de futuro, alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a los nuevos desafíos globales como el cambio climático y la innovación tecnológica”, dijo el alcalde.

Durante el acto protocolario, la coordinadora de Vinculación Internacional de la alcaldía Benito Juárez, Dora Isabel González, subrayó la relevancia del multilateralismo y el intercambio de buenas prácticas entre gobiernos locales, destacando el trabajo conjunto con el PNUD desde el inicio de la actual administración cuando se firmó un convenio de colaboración internacional con Perú.

“Somos fervientes creyentes de que a través del multilateralismo y del ejercicio de las buenas prácticas es que suceden las cosas. Estamos muy contentos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; desde el inicio de esta administración fuimos la primera localidad en firmar un convenio internacional. Benito Juárez se ha mantenido en el número uno del Índice de Desarrollo Humano desde 2010, y eso es por dos razones: su ciudadanía y el buen gobierno, “, apuntó.

El desarrollo humano en Benito Juárez se sustenta en tres ejes fundamentales: generación de oportunidades, reducción de desigualdades y fortalecimiento institucional. Asimismo, destacó que la demarcación es reconocida como la más segura del país y una de las menos desiguales, lo que consolida su liderazgo nacional en indicadores de bienestar.

