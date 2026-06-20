De acuerdo con el programa Hoy No Circula, el sábado 20 de junio se restringe parcialmente la circulación vehicular de las placas con terminación par del holograma 1, terminación NON, todos del holograma 2 y los foráneos, en la Megalópolis.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) informó que los hologramas exentos de las limitaciones establecidas son con la terminación 00 y 0, así como los vehículos eléctricos e híbridos.

Todas las restricciones vehiculares del programa, tanto la semanal como la sabatina, se aplican en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas; en foráneos aplica de 5:00 a 11:00 horas.

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¿En qué consiste el programa Hoy No Circula?

De acuerdo con el “Análisis del programa Hoy No Circula” de Héctor G. Riveros Rotgé, el programa tiene la finalidad de restringir la circulación al 20% de vehículos de la megalópolis un día a la semana para reducir la contaminación atmosférica.

Dichas restricciones son parciales, dependiendo de la terminación de placa, color de engomado de las unidades de acuerdo con los niveles de emisión y antigüedad de los vehículos o las limitaciones adicionales en contingencia.

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¿En qué consiste el programa Hoy No Circula Sabatino?

El programa hoy no circula sabatino tiene la finalidad de sacar de circulación 350 mil vehículos cada fin de semana, para obtener una reducción en las emisiones de monóxido de carbono de 818 toneladas cada sábado.

En un principio, la propuesta era sacar de circulación a todos los vehículos sin tomar en cuenta el tipo de holograma de clasificación, debido a que la contaminación atmosférica es mayor en fines de semana, de acuerdo con la investigación “Análisis del programa Hoy No Circula” de Héctor G. Riveros Rotgé.

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¿Cómo se asignan los hologramas a un carro a combustión?

De acuerdo a la verificación vehicular, el tipo de holograma 1, 2, 0, 00, exento y foráneo se asigna a un automóvil de acuerdo al tipo de niveles de emisión, sus años en circulación y el tipo de vehículo, el cual se debe realizar cada seis meses, excepto los hologramas 00, que serán cada 2 años.

El holograma tipo exento se aplica a los coches eléctricos e híbridos; en el caso del holograma 00, es para los automóviles nuevos de menos de 2 años; en el 0, se aplica a los vehículos con convertidor catalítico de tres vías; con el holograma 1, es para gasolina o gas con inyección electrónica.

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En el caso de los hologramas, 2 son de tipo gasolina o gas con inyección mecánica y, por último, los foráneos son de gas o gasolina con inyección mecánica.

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