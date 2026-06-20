El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, dio a conocer que sigue abierta la convocatoria para que empresas puedan participar como patrocinadores para cubrir el pago por los derechos de transmisión de los partidos de la Copa del Mundo en los 18 festivales futboleros que se instalaron en distintos puntos de la Ciudad.

En conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró que las marcas interesadas cubrirán el costo de los derechos de transmisión, lo que significará que el costo para la Ciudad será de cero pesos.

“El costo de los derechos de transmisión, para la Ciudad va a ser de cero. No se va a erogar recurso, dado que, digamos, se va a reintegrar a partir de aportaciones de los patrocinadores. Estamos hablando de que todavía estamos abiertos y nos están llegando más marcas que se quieren sumar", afirmó.

El pasado jueves, la administración local dio a conocer que erogó 135 millones de pesos por los derechos de transmisión de los partidos de la Copa del Mundo en los festivales futboleros habilitados, que serán restituidos por más de 30 empresas a través de aportaciones en especie.

Este viernes, el secretario de Administración y Finanzas reiteró que se trata de un “modelo de aportación” e insistió en que no existe alguna contraprestación a las marcas. Recordó que algunos patrocinadores realizan aportaciones en especie y en materia logística en los 18 festivales futboleros instalados en las alcaldías.

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