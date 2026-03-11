Hoy 11 de marzo, se levanta el plan de contingencia ambiental, recordemos que este programa se enfoca en que la movilidad se suspenda para algunos vehículos con el fin de reducir la emisión de gases contaminantes. Si no estás al tanto de esta normativa y llegas a circular el día que no te corresponde, puedes ser acreedor a una multa.

En esta ocasión, la concentración de ozono alcanzó 159 partículas por billón (pbb) Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, lo que restringió la circulación de vehículos únicamente en la CDMX y el Estado de México activando la Fase 1.

¿Por qué se canceló el plan de contingencia ambiental?

Si tenías planeado salir mañana y la contingencia ambiental afectaron tus planes, te tenemos buenas noticias. Las autoridades han anunciado que la calidad del aire ha mejorado, por lo que se levanta la restricción vehicular.

Esto significa que los vehículos podrán circular sin problemas en la Zona Metropolitana del Valle de México. Si estabas esperando para realizar un viaje o simplemente disfrutar actividades al aire libre, ahora puedes hacerlo sin inconvenientes.

El Hoy No Circulo se mantiene con normalidad con los vehículos que portan holograma de verificación 3 y 4, con terminación de placa 1, 3, 4, 5, 7 y 9 y engomado rojo sin poder circular.

La importancia de estar informados sobre Hoy No Circula

Es fundamental mantenerse al tanto de las actualizaciones del programa Hoy No Circula, no solo para evitar multas, sino también por el impacto que tiene en nuestra salud y en el medio ambiente. Este tipo de regulaciones buscan reducir los niveles de contaminación, mejorar la calidad del aire y proteger nuestra calidad de vida.

¿Qué pasa si no respeto el programa Hoy No Circula?

Las autoridades facultadas para detener y sancionar a los conductores que infrinjan el programa Hoy No Circula son las patrullas ambientales. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, específicamente en el Artículo 47, la multa por incumplimiento oscila entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Para el año 2026, el valor diario de la UMA aumentó a $117.31 pesos, lo que significa que la sanción económica varía entre $2,346 y $3,519 pesos.

