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El programa Hoy No Circula establece qué autos no circulan en la Ciudad de México y Estado de México, para controlar la emisión de contaminantes.
Este martes 5 de mayo de 2026 el programa opera de la siguiente manera: los vehículos que no circulan son los de engomado rosa, terminación de placas 7 y 8 y holograma 1 y 2.
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Recuerda que los hologramas 00 y 0 están exentos de las limitaciones que establece este programa para la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).
También están exentos los vehículos eléctricos e híbridos.
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